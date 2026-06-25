برگزاری آیین سنتی «آتش زدن خیام» با قدمت یکصد سال در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن روز عاشورای حسینی ظهر پنجشنبه آیین مذهبی‑نمایشی «آتش زدن خیام» با قدمتی بیش از یکصد سال، در شهر مذهبی آستانه اشرفیه برگزار شد.
این مراسم که هر ساله در روز عاشورا توسط گروهی از جوانان محلی به صورت آماتور اجرا میشود، بخشی از سوگنامه همیشه جاوید مظلومیت حضرت سیدالشهدا(ع) محسوب شده و در دل و جان مردم منطقه ریشه دوانده است.
آئینی با قدمت یکصد سال در صحن مطهر سلطان سید جلالالدین اشرف
این آیین نمایشی که برگرفته از عشق و ارادت مردم این دیار به امام حسین(ع) است، هر ساله با حضور گسترده عزاداران در صحن مطهر سلطان سید جلالالدین اشرف برگزار میشود.
آنچنان این مراسم برای مردم این شهر معنوی و تأثیرگذار است که حتی کسانی که در شهرهای دیگر حضور دارند، خود را به محل برگزاری این آئین میرسانند تا در آن شرکت کنند.
«آتش زدن خیام»؛ نمادی از خیمههای اهلبیت(ع) در کربلا
در این مراسم، خیمهها بر دستان عزاداران از خیمهگاه به سمت حرم مطهر حرکت داده میشود و همزمان دستجات و گروههای مذهبی شهرستان با مراثی و سینهزنی، فضای معنوی و حزنانگیزی را خلق میکنند تا زمینهساز اجرای این آئین سنتی و نمایشی شوند. آتش زدن خیام، که نمادی از خیمههای اهلبیت(ع) در واقعه کربلاست، یادآور مظلومیت و ایثار سیدالشهدا(ع) در روز عاشورا است.
گفتنی است؛ این آیین سنتی علاوه بر جنبههای مذهبی و معنوی، نشاندهنده همبستگی، عشق و ارادت مردم آستانه اشرفیه به مکتب حسینی و پیوند عمیق آنها با فرهنگ دینی و تاریخی ایران اسلامی است. حضور پرشور جوانان و مردم مؤمن در این مراسم، گویای تداوم این سنت ارزشمند در طول یکصدهزار سال گذشته و نسلبهنسل انتقال یافتن آن در این شهر مذهبی است.
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