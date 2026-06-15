خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: ماه محرم در آستانه اشرفیه با آیین کهن و اثرگذار «علمبندی» رنگ و بوی دیگری میگیرد.
این آیین دیرینه که ریشه در اعتقادات عمیق مذهبی مردم این خطه دارد، هر سال پیش از فرا رسیدن ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) در جوار بارگاه ملکوتی سلطان سید جلالالدین اشرف برگزار میشود.
عشق به خاندان عصمت و طهارت در این دیار کوچه به کوچه جاریست. علمبندی اما چیزی بیش از یک رسم کهن است؛ نمایشی از ارادت به حضرت ابوالفضل العباس (ع) علمدار کربلاست که با حضور خیل مشتاقان، حماسه عاشورا را بار دیگر روایت میکند.
پیرغلامانی که روایت را زنده نگه داشتهاند
علیرضا علینیا، مداح پیشکسوت و برجسته آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه این آیین اظهار کرد: مراسم علمبندی در حرم مطهر سلطان سید جلالالدین اشرف، فقط یک حرکت نمادین نیست، تجدید میثاقی است که پیرغلامان و نسلهای جوان را به هم پیوند میدهد.
علی نیا افزود: این علم، تجسمی از ایستادگی و وفاداری بنیهاشم است که دست به دست میچرخد تا نور هدایت حسینی در دلها و محافل مذهبی همواره فروزان بماند.
وی با بیان اینکه سوابق درخشان هیئتهای مذهبی آستانه اشرفیه با ریشههای این مراسم گره خورده است، ادامه داد: نخستین هیئت سنتی این شهرستان، هیئت سوگواران آلمحمد (ص) است که از سال ۱۳۲۴ بنیانگذاری شد و پس از آن، هیئت باسابقه ابوالفضل العباس (ع) به عنوان یکی از ارکان مهم این مسیر شکل گرفت.
نوایی که از سوز دل پیرغلامان برمیخیزد
این مداح پیشکسوت با یادآوری نوحههای اصیل این مراسم که میراث گرانبهای گذشتگان است، تصریح کرد: پیرغلامان ما با سرودن اشعاری که عمق سوز و مظلومیت اهلبیت (ع) را بازتاب میدهد، عاشورا را روایت میکنند.
وی ادامه داد: ابیاتی چون «ای فلک بازی با آل مصطفی کردی چرا / با علی و فاطمه جور و جفا کردی چرا / در زدی اول به پهلوی جناب فاطمه...» علاوه بر یادآوری ستم های وارده بر خاندان پیامبر (ص)، تلنگری است بر وجدان ها تا درس آزادگی و پایداری را از مکتب کربلا بیاموزند.
علینیا تأکید کرد: پیرغلامان پاسداران حریم عشق هستند. وجود و حمایت این مداحان پیشکسوت، مایه عزت و برکت این آیینهاست. آنان با خلوص نیت و ارادت قلبی، مجالس را برپا میدارند و با اشکهایشان بر بیمه شدن این بنیاد حسینی در طول تاریخ صحه میگذارند. حضورشان در آیین علمبندی، یادآور ارزشهای متعالی و پاسداری از میراث ماندگار عاشوراست.
علمبندی؛ نمادی از وفاداری ابدی به نهضت حسینی
این پیرغلام آستانه اشرفی در ادامه تصریح کرد: این آیین، نمایانگر پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با ارزشهای عاشورایی و اهلبیت (ع) است. برافراشتن علم در جوار حرم مطهر سلطان سید جلالالدین اشرف، اعلامیهای بر تداوم پایبندی به آرمانهای حقطلبی و عدالت محسوب میشود.
وی گفت: این اجتماع باشکوه، جلوهای از پویایی مکتب حسینی دارد که با گذر زمان، نه تنها رنگ نباخته، بلکه در جان و دل مردم این دیار هر سال تازهتر و پرشورتر متجلی میشود.
گزارش از مهر؛ آیینی که نسلها را به هم پیوند میزند
به گزارش مهر، آیین سنتی «علمبندی» در آستانه اشرفیه، جلوهای برجسته از پیوند عمیق میان ایمان، تاریخ و فرهنگ در این منطقه مذهبی است. این مراسم با محوریت پیرغلامان و هیئتهای دیرینه، نسلهای مختلف را به یکدیگر پیوند داده و پیام ماندگار عاشورا را در قالب سنتهای اصیل زنده نگه میدارد.
علمبندی، فقط یک رسم کهن نیست؛ نمادی از وفاداری ابدی به نهضت حسینی و تضمینکننده بقای معنویت در جامعه است که با ارادت به آستان مقدس سلطان سید جلالالدین اشرف، هر سال باشکوهتر از سال قبل برگزار میشود.
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