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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا

اعلام آمادگی هلال‌احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان ونزوئلا

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران، آمادگی اعزام تیم‌های امدادی و درمانی به ونزوئلا را در پی زلزله‌های مهیب این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان در پی وقوع ۲ زلزله مهیب و مرگبار با قدرت بیش از ۷ ریشتر در ونزوئلا، با ارسال پیامی‌به لوئیس مانوئل فاریاس ویانوئوا رئیس صلیب سرخ این کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، آمادگی کامل خود را برای اعزام تیم‌های تخصصی امدادی و درمانی به مناطق آسیب‌دیده اعلام کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«با اندوه فراوان، از وقوع زلزله در ونزوئلا مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن دهها تن و مجروح شدن صدها نفر از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها در ایالات لاگوایرا، کارابوبو، میراندا، آراگوا و فالکون و شهرهای کاراکاس، والنسیا، ماراکای و مورون منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غم‌انگیز و رنجی که برای مردم ونزوئلا به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.»

کد مطلب 6870441

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