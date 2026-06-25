به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان در پی وقوع ۲ زلزله مهیب و مرگبار با قدرت بیش از ۷ ریشتر در ونزوئلا، با ارسال پیامیبه لوئیس مانوئل فاریاس ویانوئوا رئیس صلیب سرخ این کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، آمادگی کامل خود را برای اعزام تیمهای تخصصی امدادی و درمانی به مناطق آسیبدیده اعلام کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«با اندوه فراوان، از وقوع زلزله در ونزوئلا مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن دهها تن و مجروح شدن صدها نفر از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساختها در ایالات لاگوایرا، کارابوبو، میراندا، آراگوا و فالکون و شهرهای کاراکاس، والنسیا، ماراکای و مورون منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غمانگیز و رنجی که برای مردم ونزوئلا به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا و تسلیت به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام مینماید.
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ ونزوئلا در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.»
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