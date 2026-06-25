برجای ماندن بیش از ۱۰۰۰ کشته و زخمی در ۲ زلزله مهیب ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد: تعداد قربانیان ۲ زلزله بامداد امروز به ۱۶۴ تن افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: این زمین لرزه ها بیش از ۹۰۰ زخمی برجای گذاشته است. قرار است یک صندوق به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار برای بازسازی ونزوئلا با مشارکت صندوق بین المللی پول ایجاد شود.

سازمان زمین شناسی آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که دو زمین لرزه بزرگ ونزوئلا را لرزاند.

براساس این گزارش، قدرت این زمین لرزه ابتدا از ۷.۱ به ۷.۵ ریشتر افزایش یافت و سپس در بازبینی نهایی ۷.۲ ریشتر ثبت شد.

این نهاد توضیح داد که زلزله مذکور در دو مرحله متوالی رخ داده است؛ موضوعی که موجب تغییر برآوردهای اولیه درباره شدت آن شد.

تلویزیون ونزوئلا به نقل از وزیر کشور اعلام کرد که به دنبال این زمین لرزه، چندین ساختمان در کاراکاس؛ پایتخت فرو ریخته است.