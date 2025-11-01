به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس هلال احمر ایران در پیامی به همتای کوبایی، ضمن ابراز همدردی با سیل‌زدگان این کشور، از آمادگی جمعیت ایران برای کمک به متاثرین از سیل خبر داد.

در متن پیام کولیوند آمده است:

کارلوس ریکاردو پرز دیاز

مدیر اجرایی جمعیت صلیب سرخ کوبا

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت صلیب سرخ کوبا ابلاغ می‌کند. با اندوه فراوان، از وقوع طوفان و بارش‌های شدید، سیل و رانش زمین در کوبا مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از شهروندان آن کشور، خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها و راه‌های ارتباطی در مناطق مختلف کشور شده است.

عمیقاً از این فاجعه غم‌انگیز و رنجی که برای مردم کوبا به همراه داشته است، متأثر و اندوهگین هستیم. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ کوبا، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.

در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه اعلام می‌کنیم. با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ کوبا در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

با احترام

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران