۹ درصد از دانش آموزان شهرستان کاشان از اتباع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حکیمیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پروژه مهر و ثبت نام شهرستان کاشان اظهار کرد: از جمله مشکلات سیستم آموزش و پرورش کاشان مهاجرت دانش آموزان از روستا به شهر و توریع نامتوازن جمعیت دانش آموزان در سطح شهرستان کاشان است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ هزار دانش آموز در سطح مدارس کاشان درس می‌خوانند، ابراز کرد: حدود ۹ درصد از این دانش آموزان را اتباع تشکیل می دهند.

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان با اشاره به اینکه یکی از پرجمعیت ترین مناطق آموزشی در سطح استان اصفهان مربوط به شهرستان کاشان است، تصریح کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود که مهاجرت دانش آموزان از روستا به شهر کم شود.

وی با اشاره به خطراتی که این دسته از دانش آموزان را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از این دانش آموزان با سرویس به شهر کاشان ایاب و ذهاب می کنند که باعث خطراتی برای دانش آموزان می شود.

حکیمیان با بیان اینکه در مناطق شهری هم رشد جمعیت دانش آموزان نامتوازن است، گفت: برای مثال در برخی از مدارس دانش آموزان رو به کاهش و در برخی دیگر به علت درخواست زیاد دانش آموزان با مشکلاتی مواجه شده اند.

وی با اشاره به اینکه حق آموزش برای تمام دانش آموزان محفوظ است، افزود: در تلاش هستیم ضمن مدیریت ثبت نام و حفظ اولویت برای دانش آموزان ایرانی، از بروز تنش‌های اجتماعی در مدارس جلوگیری کنیم.

رئیس اداره آموزش وپرورش کاشان با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه و خروج دانش آموزان از مدارس غیرانتفاعی به دلیل هزینه های بالای آن گفت: این موضوع هم باعث شده است که فشار بیشتری به مدارس دولتی برای ثبت نام این دسته از دانش آموزان وارد شود.