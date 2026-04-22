مدارس غیرانتفاعی ملزم به عودت شهریه های ثابت نیستند

حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت ایران اظهار کرد: به مدارس اختیار داده شده بود تا کلاس‌های رفع اشکال را به صورت کاملا اختیاری و با رضایت‌نامه کتبی والدین دانش آموزان برگزار کنند.

وی ابراز کرد: حضور اختیاری دانش آموزان به این معنا است که در صورت عدم حضور محصل در این کلاس‌ها نباید به هیچ عنوان از خدمات آموزشی مدارس محروم شود و در صورتیکه مدارس دانش آموزان را اجبار به حضور در کلاس‌های رفع اشکال کنند با آنها به شدت برخورد می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان با بیان اینکه فعلا حتی برگزاری کلاس‌های رفع اشکال هم تا اطلاع ثانوی لغو است، ابراز کرد: آموزشگاه های آزاد و زبان هم هیچ اجباری برای حضور دانش‌پژوهان نباید داشته باشند و کلاس ها کاملا اختیاری است.

وی در مورد مدارس غیرانتفاعی کاشان و درخواست های برخی از والدین مبنی بر عودت شهریه ها با توجه به غیرحضوری شدن کلاس‌ها با اشاره به نص صریح قانون گفت: طبق قانون اگر دانش آموز از پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی انصراف دهد باید معادل ۵ درصد از شهریه ثابت را پرداخت کند.

حکیمیان با اشاره به اینکه دانش آموز اگر در فاصله زمانی اول مهر تا امتحانات ترم اول انصراف دهد باید معادل ۵۰ درصد از شهریه ثابت را پرداخت کند، گفت: در صورت انصراف دانش آموز در بازه زمانی بعد از امتحانات ترم اول تا پایان سال باید ۱۰۰ درصد شهریه را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه کلاس‌های مدارس تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ برقرار بوده است، افزود: بعد از آن هم پس از تعطیلی یک هفته ای مدارس کلاسهای به صورت آنلاین و به صورت مجازی برگزار و همچنان در حال برگزاری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان با بیان اینکه طبق قانون شهریه ثابت دانش آموزان توسط مدارس غیرانتفاعی نباید عودت داده شود، خاطرنشان کرد: البته باید هزینه های مربوط به اردو، سالن ها، جشن ها و فوق برنامه که توسط مدارس غیرانتفاعی اخذ شده است تماما به دانش آموزان عودت داده شود.