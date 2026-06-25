https://mehrnews.com/x3cqwx ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵ کد مطلب 6870462 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵ عزاداری مردم شهرستان مرزی تربت جام در عاشورای حسینی تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام شیعه و سنی در روز عاشورای حسینی به عزاداری پرداختند. دریافت 41 MB فیلم: حسن جوان کد مطلب 6870462 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم تربت حیدریه در عاشورای حسینی خراسان رضوی سرزمین سنتهایی که قرنها با عاشورا زیسته است شور عزای حسینی در عاشورای قوچان اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم امام رضا(ع) عزاداری روز عاشورا در شهر کاخک اقامه نماز ظهر عاشورا در چناران دستههای عزاداری ظهر عاشورا در حرم مطهر رضوی برچسبها حسینیه ایران تربت جام عاشورا
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