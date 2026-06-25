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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

عزاداری مردم شهرستان مرزی تربت جام در عاشورای حسینی

عزاداری مردم شهرستان مرزی تربت جام در عاشورای حسینی

تربت جام- مردم شهرستان مرزی تربت جام شیعه و سنی در روز عاشورای حسینی به عزاداری پرداختند.

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فیلم: حسن جوان

کد مطلب 6870462

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