  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

عزاداری روز عاشورا در شهر کاخک

عزاداری روز عاشورا در شهر کاخک

کاخک- مراسم عزاداری روز عاشورا با حضور دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی در شهر کاخک برگزار شد.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6870595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها