https://mehrnews.com/x3cqzf ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ کد مطلب 6870595 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ عزاداری روز عاشورا در شهر کاخک کاخک- مراسم عزاداری روز عاشورا با حضور دستههای سینه زنی و زنجیرزنی در شهر کاخک برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6870595 کپی شد مطالب مرتبط شور عزای حسینی در عاشورای قوچان اقامه نماز ظهر عاشورا در چناران عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر امام رضا(ع) دستههای عزاداری ظهر عاشورا در حرم مطهر رضوی عزاداری مردم شهرستان مرزی تربت جام در عاشورای حسینی تداوم عزاداری هیئات مذهبی در خیابانهای منتهی به حرم رضوی برچسبها خراسان رضوی کاخک حسینیه ایران عاشورا
نظر شما