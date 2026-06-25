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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

عزاداری مردم تربت حیدریه در عاشورای حسینی

عزاداری مردم تربت حیدریه در عاشورای حسینی

تربت حیدریه- مراسم عاشورای حسینی در تربت حیدریه با حضور هیئت های مذهبی و مردم عزادار برگزار شد.

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فیلم: مریم سالاری

کد مطلب 6870449

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