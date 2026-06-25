https://mehrnews.com/x3cqwg ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳ کد مطلب 6870449 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳ عزاداری مردم تربت حیدریه در عاشورای حسینی تربت حیدریه- مراسم عاشورای حسینی در تربت حیدریه با حضور هیئت های مذهبی و مردم عزادار برگزار شد. دریافت 22 MB فیلم: مریم سالاری کد مطلب 6870449 کپی شد مطالب مرتبط خراسان رضوی سرزمین سنتهایی که قرنها با عاشورا زیسته است عزاداری مردم شهرستان مرزی تربت جام در عاشورای حسینی اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم امام رضا(ع) مقتل خوانی روز عاشورای حسینی در حرم امام رضا (ع) شور عزای حسینی در عاشورای قوچان حماسه وحدت در عاشورای حسینی؛ سوگواری شیعه و سنی در روستای برآباد خواف برچسبها خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه حسینیه ایران عاشورا
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