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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

اصفهانی ها در روز عاشورا یک هزار و ۲۲۸ واحد خون اهدا کردند

اصفهانی ها در روز عاشورا یک هزار و ۲۲۸ واحد خون اهدا کردند

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت:همزمان با فرا رسیدن عاشورای حسینی، مردم  استان اصفهان با حضور در مراکز انتقال خون، ۱۲۲۸ واحد خون اهدا کردند.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از استقبال پرشور شهروندان اصفهانی در پویش اهدای خون، اظهار کرد: در روز پنجشنبه، چهارم تیرماه مصادف با عاشورای حسینی، شاهد حضور گسترده مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه بودیم.

دهراب‌پور با تشریح جزئیات آمار این روز افزود: در مجموع، ۱۴۳۷ نفر از اهداکنندگان به هشت مرکز خون‌گیری فعال در سطح استان اصفهان مراجعه کردند که پس از انجام معاینات و مشاوره‌های پزشکی، در نهایت ۱۲۲۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی اهداکنندگان در این روز آیینی، تصریح کرد: از میان اهداکنندگان، ۴۴ نفر از بانوان بودند و سایر اهداکنندگان را آقایان تشکیل می‌دادند که این حضور، نشان‌دهنده تعهد والای اجتماعی مردم این استان است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به زمان خاصی نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از تمامی شهروندان که در روز عاشورا با اهدای خون خود یاریگر بیماران بودند، انتظار می‌رود مردم عزیز و نوع‌دوست اصفهان در روزهای آتی نیز این روند اهدای خون را تداوم بخشند تا ذخایر خونی استان برای تامین نیاز بیماران در مراکز درمانی در سطح مطلوب باقی بماند.

کد مطلب 6870512

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