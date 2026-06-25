اصفهانی ها در روز عاشورا یک هزار و ۲۲۸ واحد خون اهدا کردند

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از استقبال پرشور شهروندان اصفهانی در پویش اهدای خون، اظهار کرد: در روز پنجشنبه، چهارم تیرماه مصادف با عاشورای حسینی، شاهد حضور گسترده مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه بودیم.

دهراب‌پور با تشریح جزئیات آمار این روز افزود: در مجموع، ۱۴۳۷ نفر از اهداکنندگان به هشت مرکز خون‌گیری فعال در سطح استان اصفهان مراجعه کردند که پس از انجام معاینات و مشاوره‌های پزشکی، در نهایت ۱۲۲۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی اهداکنندگان در این روز آیینی، تصریح کرد: از میان اهداکنندگان، ۴۴ نفر از بانوان بودند و سایر اهداکنندگان را آقایان تشکیل می‌دادند که این حضور، نشان‌دهنده تعهد والای اجتماعی مردم این استان است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به زمان خاصی نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تشکر از تمامی شهروندان که در روز عاشورا با اهدای خون خود یاریگر بیماران بودند، انتظار می‌رود مردم عزیز و نوع‌دوست اصفهان در روزهای آتی نیز این روند اهدای خون را تداوم بخشند تا ذخایر خونی استان برای تامین نیاز بیماران در مراکز درمانی در سطح مطلوب باقی بماند.