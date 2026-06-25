https://mehrnews.com/x3cqzv ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ کد مطلب 6870607 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ خیمهسوزان؛ نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه ساوه- در این ویدئو مراسم خیمهسوزان، نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6870607 کپی شد مطالب مرتبط نمایش بزرگ واقعه عاشورا در ساوه اجرا می شود پیوند شور و شعور؛تجلی فرهنگ ایثار والگوی ماندگار مقاومت در نهضت عاشورا حماسه عاشورا در وجدان آزادگان جهان جاودانه شد سرزمین آفتاب در تاسوعای حسینی یکپارچه در عزای علمدار کربلا برچسبها ساوه عاشورای حسینی خیمه سوزان
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