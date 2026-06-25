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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

خیمه‌سوزان؛ نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه

خیمه‌سوزان؛ نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه

ساوه- در این ویدئو مراسم خیمه‌سوزان، نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6870607

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