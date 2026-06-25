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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

شورزنی دستجات عزاداری ارومیه در روز عاشورای حسینی

شورزنی دستجات عزاداری ارومیه در روز عاشورای حسینی

ارومیه دستجات عزاداری در رسمی دیرین همزمان با روز عاشورای حسینی به یاد شهدای دشت کربلا شورزنی می کنند.

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کد مطلب 6870649

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