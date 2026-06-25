https://mehrnews.com/x3cqBm ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸ کد مطلب 6870649 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸ شورزنی دستجات عزاداری ارومیه در روز عاشورای حسینی ارومیه دستجات عزاداری در رسمی دیرین همزمان با روز عاشورای حسینی به یاد شهدای دشت کربلا شورزنی می کنند. دریافت 14 MB کد مطلب 6870649 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری هیئت های مذهبی روستاهای کاشمر در زیارتگاه شهید مدرس(ره) اقامه نماز ظهر عاشورا همزمان با سایر نقاط کشور در منطقه حصارک کرج مراسم سینه زنی ظهر عاشورا ایور برگزاری مراسم عزاداری عاشورا با حضور مسئولین و اقشار مختلف مردم کرج جلوهای از عشق و دلدادگی به حسین(ع) در رامیان روایت مردم روستای شهسوران از رمز ماندگاری نهضت عاشورا چابهاری ها در روز عاشورا برای سیدالشهدا عزاداری کردند خیمهسوزان؛ نمایش آیینی واقعه عاشورا در ساوه برچسبها عاشورا ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر
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