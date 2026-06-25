ورود دادستان آبدانان به اتفاقات آمبولانس و فوت یک جوان در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله میسایی در پی جان‌باختن یک جوان در تصادف شب گذشته و تداوم حوادث جاده پشت قلعه، دستور فوری برای بررسی وضعیت این محور و تسریع در تکمیل پروژه صادر کرد و از تشکیل پرونده قضایی درباره عدم تجهیز اورژانس آبدانان و بررسی قصور احتمالی مسئولان خبر داد.

میسایی دادستان آبدانان با اشاره به نگرانی‌های مردم درباره وضعیت جاده پشت قلعه اظهار کرد: با توجه به وقوع تصادفات متعدد در این محور و حادثه ناگوار شب گذشته که منجر به فوت یک جوان شد، دستور فوری به اداره راه و شهرسازی صادر شده است تا ضمن ارائه گزارش دقیق از وضعیت پروژه، اقدامات لازم برای تسریع در تکمیل این مسیر را انجام دهد.

وی افزود: حفظ جان شهروندان و رفع مخاطرات موجود در این محور از مطالبات جدی مردم است و دستگاه‌های مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند.

دادستان آبدانان همچنین از تشکیل پرونده قضایی در خصوص عدم تجهیز اورژانس آبدانان خبر داد و گفت: گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در حادثه شب گذشته به دلیل نبود آمبولانس و مشکلات موجود در حوزه خدمات اورژانسی، روند اعزام و امدادرسانی با چالش‌هایی مواجه بوده که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

میسایی تأکید کرد: پرونده‌ای در این خصوص علیه دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولان مرتبط تشکیل شده و تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، ترک فعل یا کوتاهی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، بدون هیچ‌گونه اغماض و مماشات برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

دادستان آبدانان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت و امنیت شهروندان و مطالبه‌گری از مسئولان، با جدیت این موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.