پیگیری حادثه آمبولانس آبدانان از وزارت بهداشت؛سلامت مردم خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله چراغی ظهر پنجشنبه در مورد اتفاقات مربوط به آمبولانس آبدانان و خراب شدن حین امدادرسانی در به مجروحان یک تصادف رانندگی اظهار کرد:درگذشت تأسفبار همشهری عزیزمان در حادثه رانندگی اخیر موجب تأثر و اندوه فراوان شد. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
وی ادامه داد: پس از انتشار خبر این حادثه، موضوع نحوه امدادرسانی و عملکرد اورژانس در دستور پیگیری فوری اینجانب قرار گرفته است.
چراغی اظهار کرد: انتظار بهحق مردم آن است که تمامی ابعاد این حادثه، بهویژه وضعیت آمبولانس اعزامی و فرآیند امدادرسانی، بهصورت دقیق و شفاف بررسی شود و در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی، با عوامل و مسئولان مربوطه برخورد قانونی صورت گیرد.
وی گفت: لازم میدانم یادآور شوم که اینجانب با توجه به شرایط خاص جغرافیایی حوزه انتخابیه، گستردگی مسیرها و وقوع مکرر حوادث جادهای، بارها کمبود آمبولانس و تجهیزات اورژانسی را به مسئولان ذیربط گوشزد کردهام.
وی افزود: در آخرین جلسه اینجانب با رئیس اورژانس کشور در خردادماه سال جاری نیز نیاز فوری منطقه به افزایش ناوگان آمبولانس بهطور جدی مطرح شد و نسبت به پیامدهای کمبود امکانات امدادی هشدار داده شد.
چراغی تصریح کرد: در آن جلسه اعلام شد تأمین آمبولانس جدید مستلزم مشارکت استان در تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز است،موضوعی که ضرورت همکاری و همراهی همه دستگاههای مسئول برای رفع این کمبودها را نشان میدهد.
وی ادامه داد: بنابراین موضوع کمبود آمبولانس در منطقه نهتنها از سوی اینجانب مطرح و پیگیری شده، بلکه در ماههای گذشته بهصورت رسمی به مسئولان ملی هشدار داده شده بود،با این حال، پیگیری این مطالبه تا رفع کامل کمبودهای موجود و تأمین امکانات متناسب با نیاز مردم منطقه ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در جایگاه نمایندگی مردم، موضوع حادثه اخیر و همچنین وضعیت امکانات اورژانس منطقه را از طریق وزیر بهداشت، سازمان اورژانس کشور و سایر مراجع مسئول تا حصول نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد حادثه با جدیت دنبال خواهم کرد و نتایج آن را به اطلاع مردم شریف خواهم رساند.
وی گفت: جان و سلامت مردم عزیز منطقه خط قرمز ماست و هیچگونه کوتاهی در این زمینه نباید بیپاسخ بماند.
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