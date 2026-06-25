توضیحات دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مورد خرابی آمبولانس آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار مطلبی در آن رسانه محترم پیرامون موضوع خرابی آمبولانس اورژانس ۱۱۵ شهرستان آبدانان، به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاعرسانی دقیق در خصوص روند ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در این مأموریت، موارد زیر به استحضار میرسد: به اطلاع میرساند در ساعت ۲۲:۴۲ شامگاه سوم تیرماه ۱۴۰۵ و در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی پژو در منطقه پشتقلعه آبدانان، پس از دریافت تماس مردمی، نزدیکترین پایگاه اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام و در مدت ۵ دقیقه بر بالین مصدومان حاضر شد. با توجه به وجود دو مصدوم، همزمان یک دستگاه آمبولانس پشتیبان نیز از پایگاه سرابباغ به محل حادثه اعزام شد.
کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی و مراقبتی لازم را برای هر دو مصدوم انجام دادند. با توجه به وخامت حال یکی از مصدومان، وی پس از انجام اقدامات اولیه و بدون بروز هیچگونه مشکل فنی در آمبولانس، در سریعترین زمان ممکن به بیمارستان رسول اکرم (ص) آبدانان منتقل شد.
در ادامه و هنگام آمادهسازی آمبولانس دیگر برای انتقال مصدوم دوم، سیستم استارت خودرو با اختلال فنی ناگهانی مواجه شد. بلافاصله پس از بروز این مشکل، هماهنگی لازم برای اعزام آمبولانس پشتیبان انجام شد و در این فاصله کارشناسان اورژانس ضمن ادامه مراقبتهای درمانی و پایش مستمر وضعیت مصدوم، خدمات لازم را ارائه کردند. پس از حضور آمبولانس جایگزین، مصدوم دوم نیز به مرکز درمانی منتقل شد و در حال حاضر از وضعیت پایدار برخوردار است.
لازم به ذکر است هیچیک از مصدومان در صحنه حادثه فوت نکردهاند. متأسفانه یکی از مصدومان که از ابتدای حادثه دچار آسیبهای شدید و شرایط بالینی وخیم بود و در همان دقایق نخست به بیمارستان منتقل شده بود، علیرغم تلاشهای تیمهای درمانی، صبح روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. بر اساس بررسیهای انجامشده، فوت این مصدوم ارتباطی با موضوع تأخیر در انتقال نداشته و وی در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق پروتکلهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است.
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و همدردی با خانواده متوفی، اعلام میدارد فرسودگی ناوگان عملیاتی اورژانس یکی از چالشهای موجود در سطح کشور است. همچنین شرایط جغرافیایی استان، وجود مناطق کوهستانی و صعبالعبور، گستردگی مسیرهای ارتباطی و کیفیت نامناسب بخشی از جادهها موجب افزایش استهلاک آمبولانسها و خودروهای امدادی میشود و علیرغم انجام مستمر تعمیرات و نگهداری، احتمال بروز نقصهای فنی پیشبینینشده به طور کامل منتفی نیست.
ناوگان آمبولانس استان به شدت فرسوده بوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد برای بازسازی و نوسازی کامل ناوگان آمبولانسها و خودروهای عملیاتی حوزه سلامت استان بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و پیگیریهای لازم در این خصوص از طریق مراجع ذیربط در حال انجام است. با این وجود، نوسازی ناوگان اورژانس از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی ایلام بوده و در سالهای اخیر ۹ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان استان افزوده شده است. همچنین یک دستگاه آمبولانس جدید در پایگاه مورموری شهرستان آبدانان مستقر شده و طبق هماهنگیهای انجامشده، یک دستگاه آمبولانس دیگر نیز بهزودی به ناوگان اورژانس استان اضافه خواهد شد.
دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی مردم شریف استان، خود را متعهد به ارتقای مستمر کیفیت خدمات امدادی و درمانی دانسته و نتایج بررسیهای فنی این حادثه را از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد.
نظر شما