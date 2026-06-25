به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی به مناسبت هفته قوه قضائیه و ضمن عرض تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در بازدید یک مرکز حمایتی کودکان در سمنان با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان، افتتاح مجتمع «شوق زندگی» در مرکز استان سمنان بود که با هدف ارائه خدمات حمایتی به کودکان و خانوادههای آسیبدیده راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه پیش از این نمونه مشابهی از این مجموعه در استان وجود نداشت، افزود: این مجتمع نقش مهمی در ساماندهی خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر ایفا میکند و زمینه همافزایی میان دستگاههای مسئول را برای ارائه خدمات مؤثرتر فراهم ساخته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان همچنین از راهاندازی نخستین و تنها کمپ ماده ۱۶ استان خبر داد و یادآور شد: نبود چنین مرکزی یکی از خلأهای مهم استان در حوزه ساماندهی معتادان متجاهر بود که با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، این مرکز در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و اکنون در زمینه بازپروری و بازگشت این افراد به زندگی سالم فعالیت میکند.
گلی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حفظ حقوق عامه تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی اماکن متروکه و مخروبه از دیگر برنامههای مهم دستگاه قضایی استان بوده است، به گونهای که تنها در سه ماه پایانی سال گذشته حدود ۳۰ ساختمان متروکه در مرکز استان شناسایی و با همکاری شهرداری نسبت به رفع خطر و تخریب آنها اقدام شد.
وی در ادامه، تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی را یکی از مهمترین مطالبات مردم عنوان کرد و افزود: از زمان حضور حجتالاسلام محمدصادق اکبری در رأس دستگاه قضایی استان، اجرای سیاستهای تحول و تعالی قوه قضائیه با محوریت کاهش زمان رسیدگی به پروندهها با جدیت دنبال شده است.
دادستان مرکز استان سمنان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۷۵ درصد پروندههای قضایی استان به صورت الکترونیکی رسیدگی شده که این اقدام علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، موجب کاهش هزینهها، صرفهجویی در مصرف انرژی و حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی شده است.
وی افزود: در سال جاری نیز سیاست دادرسی تمامالکترونیک و حذف کاغذ از فرآیند رسیدگیهای قضایی با جدیت بیشتری در سطح استان دنبال میشود.
گلی همچنین از کاهش تعداد شعب دارای موجودی نامتعارف خبر داد و اظهار کرد: تعداد این شعب از ۴۷ شعبه به ۲۱ شعبه کاهش یافته که بیانگر مدیریت بهتر پروندهها و بهبود روند رسیدگی در مراجع قضایی استان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت همراه با سرعت، دقت و صحت در رسیدگیها خاطرنشان کرد: افزایش اتقان و اقناع آرای قضایی، کاهش اعتراضات و جلوگیری از نقض آرا در مراجع بالاتر از مهمترین اهدافی است که در راستای ارتقای کیفیت خدمات قضایی در استان دنبال میشود.
نظر شما