بیانیه خصمانه آمریکا و کشورهای عربی: باید با تهدیدات ایران مقابله کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با برگزاری یک نشست و صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما از یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکا استقبال می کنیم و بر اهمیت نقش میانجی گری پاکستان و قطر تاکید داریم.

در این بیانیه با اتخاذ موضع ضد ایرانی آمده است: باید از حرکت رو به جلو روند مذاکرات با هدف پایان دادن به اقدامات خصمانه و ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته ای محافظت کرد. تحقق صلح در منطقه نیازمند مقابله با تهدیدات ایران از جمله موشک ها، پهپادها و حمایت های این کشور از نیروهای نیابتی خود است. ما بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و آزادی حرکت کشتی ها بدون هیچ محدودیتی به عنوان پایه اصلی امنیت منطقه و جهان تاکید داریم.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: هر سرمایه گذاری و تجارت در قبال ایران مشروط به پایبندی این کشور به یادداشت تفاهم و توافقنامه نهایی است. ما بر پایبندی خود بر حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید داریم و از مذاکرات اسرائیل و ایران با نظارت آمریکا استقبال می کنیم. این روند نباید به درگیری های دیگر گره بخورد. حاکمیت در لبنان جز با کنار گذاشتن قدرت نظامی گروه های غیر دولتی محقق نخواهد شد. حملات گروه های وابسته به ایران در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم می کنیم. ما با اعمال تعرفه یا عوارض در تنگه هرمز یا هر تلاشی برای به دست گرفتن کنترل آن مخالف هستیم.