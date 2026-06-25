رایزنی وزیر خارجه آمریکا با امیر کویت درباره امنیت و ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، مشعل الاحمد الصباح امیر کویت و مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دو کشور و راههای حمایت و توسعه آن در همه سطوح رایزنی کردند.
دو طرف درباره آخرین مسائل منطقهای و بین المللی و آخرین تحولات اوضاع در خاورمیانه رایزنی کردند.
امیر کویت و روبیو در خصوص تلاشها برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه نیز رایزنی کردند.
پیش از این نیز روبیو با جراح جابر الاحمد صباح وزیر خارجه کویت دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و شراکت استراتژیک میان دو کشور گفتگو کرد.
وزارت خارجه کویت درباره روند روابط کویت با آمریکا رایزنی و بر اهمیت تداوم توسعه زمینههای همکاری مشترک تاکید کردند.
وزرای خارجه کویت و آمریکا درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی در پی امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تبادل نظر کردند.
دو طرف بر اهمیت تداوم گفتگو و دیپلماسی برای حل مسائل منطقه و حمایت از تلاشهای بینالمللی با هدف تحکیم امنیت و صلح در منطقه تاکید کردند.
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