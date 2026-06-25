به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اعلام کرد کشتی‌ای که امروز در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته، تحت چارچوب و سازوکار تخلیه تعریف‌شده از سوی این سازمان تردد نکرده است.

این سازمان همچنین از تعلیق موقت طرح تخلیه و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد این تصمیم تا زمان دریافت اطلاعات و توضیحات بیشتر درباره ابعاد حادثه و شرایط امنیتی منطقه پابرجا خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی در حال بررسی جزئیات حادثه هستند و نتایج بررسی‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

آرسنیو دومینگز دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی پنجشنبه شب در بیانیه‌ای گفت: پس از طرح تخلیه توسط این نهاد که از طریق آن چندین کشتی با موفقیت تخلیه شدند، تصمیم گرفتم تا برای اطیمنان دوباره از تضمین‌های ایمنی لازم برای کشتی‌های موجود در لیست تخلیه ما و همه کسانی که در منطقه هستند، عملیات تخلیه را به طور موقت متوقف کنم.

این نهاد دو روز پیش اعلام کرده بود که در همکاری نزدیک با ایران، عمان و همه کشورهای ساحلی و آمریکا و صنعت دریانوردی عملیات تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد را که همچنان در منطقه هستند، آغاز می‌کند.

ادعای وال استریت ژورنال: ایران به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کرد

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام امریکایی اعلام کرده بود که که ایران روز پنجشنبه به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در تنگهٔ هرمز حمله کرد و توافق اخیر آمریکا و ایران برای بازگشایی این گذرگاه حیاتی کشتیرانی را به بوته‌ی آزمایش گذاشت.

این حمله که به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت، تنها ساعتی پس از هشدار ایران به کشتی‌ها مبنی بر عدم استفاده از مسیرهای تأیید نشده از سوی این کشور انجام شد.