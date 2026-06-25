به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم عزاداری یازدهمین شب ماه محرم در مسجد جامع گناوه با حضور عزاداران حسینی، با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: شام غریبان از غمبارترین و تأثیرگذارترین شبهای تاریخ اسلام است؛ شبی که اهلبیت(ع) پس از تحمل عزای شهادت امام حسین(ع) و یارانش، وارد مرحلهای جدید از رسالت الهی شدند.
وی افزود: تا عصر عاشورا پرچمدار نهضت، وجود مبارک امام حسین(ع) بود اما از غروب عاشورا و شب یازدهم،مسئولیت پاسداری از نهضت و رساندن پیام کربلا و نهضت حسینی بر دوش حضرت زینب کبری (س) قرار گرفت.
امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت زینب(س) بیان کرد: شخصیت حضرت زینب(س) شخصیتی معمولی در تاریخ نیست؛ امام سجاد(ع) درباره ایشان تعبیر« عالِمَةٌ غَیرُ مُعَلَّمَةٍ ، فَهِمَةٌ غَیرُ مُفهَّمَةٍ» را به کار بردهاند که نشاندهنده عظمت معرفتی و جایگاه ویژه این بانوی بزرگ اسلام است.
ولایتپذیری، شاخص برجسته شخصیت حضرت زینب(س)
حجت الاسلام کنی حسینی نخستین ویژگی برجسته حضرت زینب(س) را ولایت پذیری و ولایتمداری ایشان عنوان کرد و افزود: حضرت زینب(س) در تمام مراحل زندگی، مطیع ولی خدا و همراه امام زمان خویش بود و حتی در سختترین شرایط نیز از مسیر ولایت فاصله نگرفت.
وی ادامه داد: نقل شده است که ایشان از آغاز زندگی مشترک، همراهی با امام حسین(ع) را بر همه امور مقدم میدانست و در نهضت عاشورا نیز با تمام وجود در کنار امام ایستاد.
امام جمعه گناوه با اشاره به نمونههای قرآنی اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم آسیه همسر فرعون را به عنوان الگویی از ایمان و همراهی با ولی خدا معرفی میکند؛ زنی که در محیط طغیان و ظلم، راه حق را انتخاب کرد و و دیگری حضرت مریم (س) ، در مقابل نیز از همسران حضرت نوح(ع) و حضرت لوط(ع) به عنوان افرادی یاد میشود که مسیر اطاعت از ولی الهی را دنبال نکردند.
وی افزود: این آموزه قرآنی نشان میدهد ملاک ارزش انسانها، نزدیکی به ولایت و اطاعت از مسیر حق است.
تسلیم و رضایت در برابر اراده الهی
حجت الاسلام رکنی حسینی اظهار کرد: از دیگر ویژگیهای ممتاز حضرت زینب (س)، مقام تسلیم و رضای الهی است؛ مقامی که در همه صحنههای عاشورا به روشنی دیده میشود و این مقام در واقعه کربلا تجلی می یابد.
وی افزود: حضرت زینب (س) با وجود تحمل داغ برادر، فرزندان و عزیزان خود، در برابر اراده الهی تسلیم بود و با ایمان و اخلاص، پیام صبر و رضایت را به جهانیان منتقل کرد.
امام جمعه گناوه بیان کرد: نگاه حضرت زینب (س) به واقعه کربلا نگاهی الهی بود و همین ایمان و معرفت موجب شد در دشوارترین شرایط نیز استوار بماند.
استقامت و مقاومت؛ عامل ماندگاری پیام کربلا
وی سومین ویژگی حضرت زینب(س) را استقامت ایشان دانست و گفت: اگر مقاومت اهلبیت(ع) پس از عاشورا نبود، پیام قیام امام حسین(ع) به نسلهای بعد منتقل نمیشد.
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آیات قرآن درباره صبر و پایداری افزود: اهلبیت(ع) با وجود اسارت، رنج و سختی، از مسیر حق عقبنشینی نکردند و همین استقامت، عاشورا را به یک جریان زنده و ماندگار در طول تاریخ تبدیل کرد.
وی با اشاره به لحظات دشوار شام غریبان خاطرنشان کرد: پس از شهادت سیدالشهدا(ع)، کودکان و زنان اهلبیت(ع) با شرایطی بسیار سخت روبهرو شدند اما حضرت زینب(س) با مدیریت، آرامش و ایمان، مسئولیت نگهداری از خاندان اهلبیت(ع) را بر عهده گرفت.
محبت اهلبیت(ع)، مسیر نجات انسان
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه محبت اهلبیت(ع) در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) مزد رسالت خود را مودت و محبت اهلبیت(ع) معرفی کردند و این محبت، سرمایه هدایت و نجات انسانها است.
وی افزود: نام و یاد امام حسین(ع) با آب، اشک بر امام (ع) و تربت پاک حضرت پیوند خورده و خداوند نام ایشان را در کنار این سه قرار داده و این پیوند در طول تاریخ حفظ شده و جداشدنی است.
رکنی حسینی در پایان با قدردانی از حضور مردم در مراسم عزاداری دهه نخست محرم، از هیئتهای مذهبی، خادمان، برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تقدیر کرد و گفت: امیدواریم خداوند عزاداریها، ارادتها و خدمت به دستگاه اهلبیت(ع) را از همه مؤمنان قبول فرماید و همه ما را در مسیر ولایت و معارف عاشورا ثابتقدم بدارد.
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