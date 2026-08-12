پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در این آیین با تسلیت ایام سوگواری پایان ماه صفر و با اشاره به دو ماه عزاداری محرم و صفر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق عزاداری، خدمتگزاری و حضور در مجالس اهل‌بیت(ع) را به ما عنایت کرد و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: در میان پیامبران الهی، پیامبر گرامی اسلام(ص) تنها پیامبری است که مزد رسالت خود را از مردم درخواست کرد و آن محبت و مودت نسبت به اهل‌بیت(ع) است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «قُل لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی».

امام جمعه گناوه بیان کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) به تعبیر آیات قرآن در حقیقت به نفع خود انسان است و انسان را در مسیر هدایت و سعادت قرار می‌دهد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تجلیل از پیرغلامان و خادمان مجالس حسینی گفت: اگر امروز در جای‌جای شهر حسینی گناوه شاهد حضور پرشور مردم و عاشقان اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) هستیم، بخش مهمی از آن مرهون زحمات و تلاش‌های همین پیرغلامان، پیشکسوتان و خادمان دستگاه امام حسین(ع) است.

وی ادامه داد: کسانی که سال‌ها پرچم عزای سیدالشهدا(ع) را برافراشته و در برگزاری مراسم عزاداری خدمت کرده‌اند، سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و دینی جامعه هستند و باید یاد و نام آنان را گرامی بداریم.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره خادمان و پیرغلامانی که دار فانی را وداع گفته‌اند، خاطرنشان کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم روح همه گذشتگان و خادمان اهل‌بیت(ع) را با شهدای کربلا و سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محشور فرماید.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این آیین گفت: خدمتگزاری در خانه امام حسین(ع) افتخار بزرگی است و امیدواریم خداوند این اخلاص، محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) را در وجود همه ما حفظ کند.

در این آئین معنوی «حاج علی زیارت زاده»، «کربلایی عبدالرحیم حیدر زاده» و «حاج محمد خادمی» سه تن از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت(ع) مورد تجلیل قرار گرفتند و مراسم با اجرای سنج و دمام،مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و عزاداری سنتی پایان یافت.