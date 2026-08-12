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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

گناوه-همزمان با سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، مراسم عزاداری ۲۸ صفر همراه با تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در حسینیه حضرت زینب (س) کوی عبدامام گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در این آیین با تسلیت ایام سوگواری پایان ماه صفر و با اشاره به دو ماه عزاداری محرم و صفر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق عزاداری، خدمتگزاری و حضور در مجالس اهل‌بیت(ع) را به ما عنایت کرد و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: در میان پیامبران الهی، پیامبر گرامی اسلام(ص) تنها پیامبری است که مزد رسالت خود را از مردم درخواست کرد و آن محبت و مودت نسبت به اهل‌بیت(ع) است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «قُل لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی».

امام جمعه گناوه بیان کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع)، امام حسین(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) به تعبیر آیات قرآن در حقیقت به نفع خود انسان است و انسان را در مسیر هدایت و سعادت قرار می‌دهد.

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

حجت الاسلام رکنی حسینی با تجلیل از پیرغلامان و خادمان مجالس حسینی گفت: اگر امروز در جای‌جای شهر حسینی گناوه شاهد حضور پرشور مردم و عاشقان اهل بیت (ع) و امام حسین (ع) در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) هستیم، بخش مهمی از آن مرهون زحمات و تلاش‌های همین پیرغلامان، پیشکسوتان و خادمان دستگاه امام حسین(ع) است.

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

وی ادامه داد: کسانی که سال‌ها پرچم عزای سیدالشهدا(ع) را برافراشته و در برگزاری مراسم عزاداری خدمت کرده‌اند، سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و دینی جامعه هستند و باید یاد و نام آنان را گرامی بداریم.

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره خادمان و پیرغلامانی که دار فانی را وداع گفته‌اند، خاطرنشان کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم روح همه گذشتگان و خادمان اهل‌بیت(ع) را با شهدای کربلا و سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محشور فرماید.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این آیین گفت: خدمتگزاری در خانه امام حسین(ع) افتخار بزرگی است و امیدواریم خداوند این اخلاص، محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) را در وجود همه ما حفظ کند.

پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع) در گناوه تجلیل شدند

در این آئین معنوی «حاج علی زیارت زاده»، «کربلایی عبدالرحیم حیدر زاده» و «حاج محمد خادمی» سه تن از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت(ع) مورد تجلیل قرار گرفتند و مراسم با اجرای سنج و دمام،مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و عزاداری سنتی پایان یافت.

کد مطلب 6915226

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