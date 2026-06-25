گناوه در عاشورای حسینی غرق در سوگ شد؛ اشک ماتم بر داغ کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در شب و روز عاشورای حسینی شهرستان گناوه عزادار امام حسین (ع) و یاران باوفایش است و مردم سیاه پوش در عزای سرور و سالار شهیدان و یاران وفادارش همراه با عرشیان و فرشیان در سوگ شهدای کربلا اشک ماتم ریختند.

به همین مناسبت آئین‌های سوگواری و عزاداری، سینه زنی سنتی، زنجیرزنی، سنج و دمام، در اماکن مقدس، حسینیه‌ها، تکایا و مساجد با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

سخنرانی علما، روحانیون و وعاظ در حسینیه‌ها، مساجد و تکایا و اماکن مقدس، برپایی موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی، پخت غذاهای نذری و پخش بین عزاداران، اجرای تعزیه و آئین‌های ویژه سنتی و برنامه‌های متنوع مناسب از دیگر برنامه‌ها در حال اجرا است.

همچنین نماز ظهر عاشورا با حضور پرشور عزاداران در مساجد و اماکن مقدس و حسینیه ها برگزار شد.

تجمع بزرگ عاشوراییان به عنوان یکی از آئین‌های شاخص و دیرینه مردم گناوه، عصر روز عاشورا با حضور هیئت‌های مذهبی، دسته‌های عزاداری و اقشار مختلف مردم در جوار امامزاده سلیمان بن علی (ع) برگزار می‌شود تا عزاداران بار دیگر ارادت و دلبستگی خود را به مکتب عاشورا و شهدای کربلا به نمایش بگذارند.

عاشورا جلوه صبر، وفاداری و نصرت الهی در مکتب سیدالشهدا است

امام جمعه گناوه ظهر عاشورا در مراسم عزاداری که در حسینیه سیدالشهدا (ع) محله امامزاده گناوه برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فرزندان و یاران باوفایش اظهار کرد: عاشورا تنها یک حادثه تاریخی نیست بلکه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت انسان، شناخت حقیقت و ایستادگی در مسیر حق است.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: روز عاشورا برای خاندان پیامبر (ص) روز بسیار سخت و جانسوزی بود اما اهل‌بیت (ع) با صبر، توکل و حفظ رسالت الهی، مسیر هدایت را برای امت اسلامی روشن نگه داشتند.

امام جمعه گناوه گفت: روز عاشورا، روزی سرشار از مصیبت و سختی برای اهل‌بیت (ع) بود اما در دل این حوادث، پیام صبر، مقاومت، وفاداری و امید به نصرت الهی برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

گریه بر امام حسین (ع)؛ نشانه پیوند با حقیقت عاشورا

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) بیان کرد: آن حضرت به یکی از یاران خود فرمودند اگر می‌خواهی برای چیزی گریه کنی، بر امام حسین (ع) گریه کن؛ چرا که مصیبت سیدالشهدا (ع)، بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ اسلام است.

وی ادامه داد: اشک بر سیدالشهدا (ع) تنها اظهار اندوه نیست بلکه نشانه پیوند قلبی با مسیر حق، عدالت و آزادگی است.

عاشورا؛ روز فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به جایگاه روز عاشورا در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در روایات تأکید شده است که مؤمنان این روز را به یاد امام حسین (ع) و با توجه بیشتر به امور معنوی سپری کنند و از پرداختن به تعلقات و مشغله‌های دنیوی فاصله بگیرند.

وی افزود: احترام به عاشورا و زنده نگه داشتن یاد سیدالشهدا (ع)، انسان را به سمت اصلاح نفس و تقرب الهی سوق می‌دهد.

آخرین سفارش‌های امام حسین (ع) به اهل‌بیت

امام جمعه گناوه با اشاره به سخنان امام حسین (ع) در واپسین ساعات روز عاشورا گفت: حضرت در اوج مصیبت، اهل‌بیت خود را به صبر دعوت کردند و فرمودند خداوند حافظ و پشتیبان شما خواهد بود.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) به خاندان خود امید دادند که سختی‌های امروز، با رحمت و جبران الهی همراه خواهد شد و این مسیر به عزت و سربلندی ختم می‌شود.

وفاداری اصحاب؛ سرمایه ماندگار نهضت عاشورا

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه یاران امام حسین (ع) نمونه کامل وفاداری بودند، اظهار کرد: اصحاب سیدالشهدا (ع) با آگاهی و بصیرت در کنار امام ایستادند و تا آخرین لحظه دست از حمایت امام خود برنداشتند.

وی گفت: اصحابی همچون حبیب بن مظاهر، زهیر بن قین، بریر و دیگر یاران امام، جلوه‌ای بی‌نظیر از ایمان و ایثار را در تاریخ ثبت کردند.

وداع جانسوز سیدالشهدا (ع)

امام جمعه گناوه با اشاره به صحنه‌های وداع امام حسین (ع) با اهل‌بیت افزود: لحظات وداع حضرت با خانواده و کودکان خیمه‌ها از تلخ‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های واقعه عاشورا است.

وی بیان کرد: حضرت زینب (س) و اهل‌بیت (ع) با وجود سنگینی مصیبت، رسالت بزرگ تبیین و زنده نگه داشتن پیام عاشورا را بر دوش گرفتند.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج)، سلامتی مردم، عزت اسلام و سربلندی نظام اسلامی، خواستار بهره‌گیری نسل جوان از آموزه‌های عاشورا شد.