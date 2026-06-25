https://mehrnews.com/x3cqHb ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6870886 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ تجمع شبانه مردم ارومیه همزمان با شام غریبان حسینی ارومیه - همزمان با شام غریبان حسینی تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری پنجشنبه شب برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6870886 کپی شد مطالب مرتبط محمدیه در شب ۱۱۷؛ اجتماع پرشور مردم در شام غریبان حسینی روضههای خانگی؛ میراثی که هنوز در خانههای گلستان نفس میکشد شعارهای مقاومت در شام غریبان ملارد طنینانداز شد موج صد و هفدهم مردم شهرکرد در خیابان خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی قرار رشتی ها در میدان به شب صد و هفدهم رسید برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب مراسم شام غریبان
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