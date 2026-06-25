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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

تجمع شبانه مردم ارومیه همزمان با شام غریبان حسینی

تجمع شبانه مردم ارومیه همزمان با شام غریبان حسینی

ارومیه - همزمان با شام غریبان حسینی تجمع شبانه مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری پنجشنبه شب برگزار شد.

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کد مطلب 6870886

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