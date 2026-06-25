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۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

موج صد و هفدهم مردم شهرکرد در خیابان

موج صد و هفدهم مردم شهرکرد در خیابان

شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و هفدهمین شب از خلق حماسه در خیابان امشب هم به صورت باشکوه حضور پیدا کردند.

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کد مطلب 6870840

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