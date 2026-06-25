https://mehrnews.com/x3cqGf ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6870840 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲ موج صد و هفدهم مردم شهرکرد در خیابان شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و هفدهمین شب از خلق حماسه در خیابان امشب هم به صورت باشکوه حضور پیدا کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6870840 کپی شد مطالب مرتبط تداوم اجتماع مردم زنجان در میدان موج ۱۱۷ شب های حماسه ملی همزمان با شام غریبان حسینی در سلماس تجمع شبانه مردم ارومیه همزمان با شام غریبان حسینی برچسبها شهرکرد حماسه حضور اجتماع مردمی
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