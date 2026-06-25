https://mehrnews.com/x3cqHJ ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6870912 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی ارومیه - در این فیلم تصاویری از شام غریبان حسینی را در شهرهای مختلف استان می بینید. دریافت 30 MB کد مطلب 6870912 کپی شد مطالب مرتبط حماسه خوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در شام غریبان حسینی شام غریبان در روستای «اله دو» منطقه سیستان تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی عزاداری مردم کرمانشاه در شام غریبان سید و سالار شهیدان برچسبها مراسم شام غریبان ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر
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