  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰

تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی

تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی

ارومیه - در این فیلم تصاویری از شام غریبان حسینی را در شهرهای مختلف استان می بینید.

دریافت 30 MB
کد مطلب 6870912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها