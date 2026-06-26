کشف محموله داروهای غیرمجاز در زهک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی فر ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی از جابجایی یک محموله قاچاق و خارج از شبکه توزیع قانونی در سطح شهرستان مطلع شده و پیگیری موضوع را در اولویت کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک تصریح کرد: ماموران پلیس پس از شناسایی خودروی حامل بار محموله مذکور آن را متوقف و در بازرسی از آن مقادیر ۲۳۴ هزار عدد قرص قاچاق به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند و درهمین راستا یک دستگاه خودروی سواری توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد که پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.