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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

کشف محموله داروهای غیرمجاز در زهک

کشف محموله داروهای غیرمجاز در زهک

زهک- فرمانده انتظامی شهرستان زهک از کشف محموله داروی قاچاق به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی فر ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی از جابجایی یک محموله قاچاق و خارج از شبکه توزیع قانونی در سطح شهرستان مطلع شده و پیگیری موضوع را در اولویت کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک تصریح کرد: ماموران پلیس پس از شناسایی خودروی حامل بار محموله مذکور آن را متوقف و در بازرسی از آن مقادیر ۲۳۴ هزار عدد قرص قاچاق به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند و درهمین راستا یک دستگاه خودروی سواری توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد که پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6871084

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