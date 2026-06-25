https://mehrnews.com/x3cqHF ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6870909 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه ارومیه - آیین شمع گردانی و شام غریبان حسینی پنجشنبه شب در دانشگاه ارومیه برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6870909 کپی شد مطالب مرتبط حماسه خوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در شام غریبان حسینی شام غریبان در روستای «اله دو» منطقه سیستان تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی عزاداری مردم کرمانشاه در شام غریبان سید و سالار شهیدان برچسبها مراسم شام غریبان دانشگاه ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر
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