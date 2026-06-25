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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰

شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه

شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه

ارومیه - آیین شمع گردانی و شام غریبان حسینی پنجشنبه شب در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6870909

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