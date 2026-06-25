https://mehrnews.com/x3cqHy ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6870904 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ حماسه خوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در شام غریبان حسینی کرمانشاه- همزمان با شام غریبان سید و سالار شهیدان، مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه به حماسه خوانی پرداختند. دریافت 12 MB کد مطلب 6870904 کپی شد مطالب مرتبط آیین شام غریبان در حسینیه اعظم زنجان شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی شام غریبان حسین(ع) در یازدهمین شب عزاداری بیجار برچسبها حرم مطهر امام حسین(ع) کرمانشاه عاشورا
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