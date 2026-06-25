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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

حماسه خوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در شام غریبان حسینی

حماسه خوانی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در شام غریبان حسینی

کرمانشاه- همزمان با شام غریبان سید و سالار شهیدان، مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه به حماسه خوانی پرداختند.

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کد مطلب 6870904

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