https://mehrnews.com/x3cqGR ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6870870 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴ تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی خمین- در این ویدئو تجلی ولایتپذیری و مقاومت مردم خمین در شب شام غریبان را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6870870 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردم خمین در آیین نخلگردانی و عزاداری عاشورای حسینی از کربلا تا قلب ایران؛ سرزمین آفتاب در سوگ باوفاترین کربلا مراسم عزاداری شب عاشورا در شهرستان خمین شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی برچسبها خمین مراسم شام غریبان عاشورای حسینی
نظر شما