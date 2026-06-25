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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۴

تجلی ولایت‌پذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی

تجلی ولایت‌پذیری و مقاومت مردم خمین در شام غریبان حسینی

خمین- در این ویدئو تجلی ولایت‌پذیری و مقاومت مردم خمین در شب شام غریبان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6870870

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