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۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴

گنبدکاووس غرق در سوگ شام غریبان سیدالشهدا(ع)

گنبدکاووس غرق در سوگ شام غریبان سیدالشهدا(ع)

گنبد- آیین شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی و عاشقان اهل بیت (ع) در گنبدکاووس برگزار شد.

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کد مطلب 6870964

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