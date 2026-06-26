https://mehrnews.com/x3cqJM ۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ کد مطلب 6870964 استانها گلستان استانها گلستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ گنبدکاووس غرق در سوگ شام غریبان سیدالشهدا(ع) گنبد- آیین شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) با حضور پرشور هیئتهای مذهبی و عاشقان اهل بیت (ع) در گنبدکاووس برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6870964 کپی شد مطالب مرتبط شام غریبان حسینی در دولت آباد کرج پیشوا در سوگ کاروان کربلا؛ روایت تصویری شام غریبان شام غریبان حسین(ع) در یازدهمین شب عزاداری بیجار ایرانشهر حال و هوای شام غریبان به خود گرفت تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی برچسبها گلستان گنبدکاووس مراسم شام غریبان
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