ادعای رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن ۶ عضو حزب الله 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۵ عضو حزب‌الله در شهرک زوطر شرقی و پس از نزدیک شدن به نیروهای اسرائیل هدف قرار گرفته اند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که نیروی هوایی این رژیم، یک عضو حزب‌الله را که به ادعای تل آویو «تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان بود» هدف قرار داده است.

درحالیکه آتش بس در لبنان، بخشی از یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و آمریکاست، رژیم متجاوز صهیونیستی همچنان به حملات خود به لبنان ونقض این آتش بس ادامه می دهد.

رژیم اسرائیل از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی و نیز آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، تعداد شهدای تجاوز رژیم اسرائیل به لبنان از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تا کنون به چهار هزار و ۲۱۱ تن و تعداد زخمی ها به ۱۲ هزار و ۱۷۳ تن رسیده است.