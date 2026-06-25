به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر شهروندان لبنانی را که برای سرکشی به منازل خود در محور «زوطر الشرقیه ـ میفدون» در جنوب لبنان در حال تردد بودند، هدف حمله قرار داد.

در این بیانیه آمده است که این حمله ساعت ۱۴:۴۰ به وقت محلی با شلیک موشک از یک پهپاد رژیم صهیونیستی انجام شد که در نتیجه آن دو شهروند غیرنظامی به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.

حزب‌الله با محکوم کردن این حمله، تأکید کرد اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار توافق آتش‌بس است و برای سومین بار اعلام می‌کند که این تجاوزات را به‌دقت رصد کرده و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دشمن صهیونیستی خواهد بود.