به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرد موضوع عقب‌نشینی از منطقه امنیتی در جنوب لبنان در دستور کار این رژیم قرار ندارد.

«ایلی کوهن» در گفتگو با کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که حتی اگر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز خواستار خروج نیروهای اسرائیل از این منطقه شود، تل‌آویو با این درخواست مخالفت خواهد کرد و از موضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این مقام صهیونیست در ادامه گفت: ما قصدی برای تصرف کامل لبنان نداریم، اما به دنبال اعمال کنترل امنیتی بر تمامی نوار غزه هستیم.

وی مدعی شد که اسرائیل در نهایت کنترل کامل بر سراسر نوار غزه را به دست خواهد گرفت و این موضوع بخشی از اهداف امنیتی این رژیم محسوب می‌شود.