میزبانی منطقه ۵ از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر، با اشاره به آمادگی این منطقه برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های مدیریت شهری منطقه برای میزبانی شایسته از عزاداران و زائران به‌کار گرفته شده است و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، خدمات رفاهی، ترافیکی و اجرایی به بهترین شکل ارائه خواهد شد.‎

وی با بیان اینکه امام شهید با اخلاص، ساده‌زیستی و مجاهدت خالصانه خود، الگویی ماندگار برای خدمت به مردم و عزت ایران اسلامی است و خدمت به زائران و عزاداران ایشان را افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری می‌دانیم، افزود: منطقه ۵ با تمام توان در مسیر برگزاری باشکوه آیین بدرقه این شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی حضور خواهد داشت.‎

پوریافر درباره برنامه‌های اسکان زائران گفت: ظرفیت بوستان هایی چون بوستان جوانمردان، مساجد، مدارس، مراکز مدیریت بحران، سراهای محلات، حسینیه‌ها و ساختمان‌های اداری منطقه برای استقرار میهمانان استان‌های گیلان و مازندران آماده‌سازی شده است تا شرایط مناسب برای حضور عزاداران فراهم شود.‎

وی با تأکید بر مدیریت تردد در محورهای اصلی، مجتمع پارک ارم سبز را به دلیل وسعت، مجاورت با میدان آزادی و دسترسی مناسب به ایستگاه مترو ارم سبز یکی از محورهای اصلی پارک خودروها معرفی کرد و افزود: این مجموعه با ظرفیت پذیرش ۷ هزار خودرو، نقش مهمی در تسهیل تردد و مدیریت ترافیکی منطقه خواهد داشت.

‎شهردار منطقه ۵ در ادامه درباره اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: آماده‌سازی مسیرهای تشییع، استقرار مه‌پاش‌ها، تأمین آبخوری‌ها و تجهیز سرویس‌های بهداشتی در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت مجموعه‌های پیرامونی و ادارات مستقر در مسیر نیز برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده خواهد شد.‎

وی همچنین درباره استقرار نیروهای اجرایی منطقه در روزهای مراسم وداع رهبر شهید گفت: بیش از ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی منطقه ۵ در طول برگزاری مراسم مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به عزاداران ارائه کنند.‎

پوریافر در پایان افزود: علاوه بر خدمات‌رسانی در محدوده منطقه ۵، در دو روز برگزاری مراسم وداع نیز پهنه‌ای از مصلای امام خمینی(ره) به این منطقه واگذار شده است و همکاران مدیریت شهری در آن محدوده نیز به ارائه خدمات خواهند پرداخت تا بتوانیم ذره‌ای از دین خود را به امام شهید ادا کنیم.‎

وی تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه ۵ با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری باشکوه آیین بدرقه رهبر شهید و خدمت‌رسانی شایسته به مردم و زائران را فراهم خواهد کرد.