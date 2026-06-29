میزبانی منطقه ۵ از زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر، با اشاره به آمادگی این منطقه برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای مدیریت شهری منطقه برای میزبانی شایسته از عزاداران و زائران بهکار گرفته شده است و با برنامهریزی انجامشده، خدمات رفاهی، ترافیکی و اجرایی به بهترین شکل ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امام شهید با اخلاص، سادهزیستی و مجاهدت خالصانه خود، الگویی ماندگار برای خدمت به مردم و عزت ایران اسلامی است و خدمت به زائران و عزاداران ایشان را افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری میدانیم، افزود: منطقه ۵ با تمام توان در مسیر برگزاری باشکوه آیین بدرقه این شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی حضور خواهد داشت.
پوریافر درباره برنامههای اسکان زائران گفت: ظرفیت بوستان هایی چون بوستان جوانمردان، مساجد، مدارس، مراکز مدیریت بحران، سراهای محلات، حسینیهها و ساختمانهای اداری منطقه برای استقرار میهمانان استانهای گیلان و مازندران آمادهسازی شده است تا شرایط مناسب برای حضور عزاداران فراهم شود.
وی با تأکید بر مدیریت تردد در محورهای اصلی، مجتمع پارک ارم سبز را به دلیل وسعت، مجاورت با میدان آزادی و دسترسی مناسب به ایستگاه مترو ارم سبز یکی از محورهای اصلی پارک خودروها معرفی کرد و افزود: این مجموعه با ظرفیت پذیرش ۷ هزار خودرو، نقش مهمی در تسهیل تردد و مدیریت ترافیکی منطقه خواهد داشت.
شهردار منطقه ۵ در ادامه درباره اقدامات حوزه خدمات شهری گفت: آمادهسازی مسیرهای تشییع، استقرار مهپاشها، تأمین آبخوریها و تجهیز سرویسهای بهداشتی در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت مجموعههای پیرامونی و ادارات مستقر در مسیر نیز برای ارتقای خدمات رفاهی استفاده خواهد شد.
وی همچنین درباره استقرار نیروهای اجرایی منطقه در روزهای مراسم وداع رهبر شهید گفت: بیش از ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی منطقه ۵ در طول برگزاری مراسم مستقر خواهند شد تا خدمات لازم را به عزاداران ارائه کنند.
پوریافر در پایان افزود: علاوه بر خدماترسانی در محدوده منطقه ۵، در دو روز برگزاری مراسم وداع نیز پهنهای از مصلای امام خمینی(ره) به این منطقه واگذار شده است و همکاران مدیریت شهری در آن محدوده نیز به ارائه خدمات خواهند پرداخت تا بتوانیم ذرهای از دین خود را به امام شهید ادا کنیم.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری منطقه ۵ با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، زمینه برگزاری باشکوه آیین بدرقه رهبر شهید و خدمترسانی شایسته به مردم و زائران را فراهم خواهد کرد.
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