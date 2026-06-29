سرهنگ یاسر قدیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به مأموریت محوله به خراسان شمالی در پشتیبانی از مراسم تشییع امام شهید، اظهار کرد: شهرستان بجنورد بهعنوان مرکز استان، نقش مهمی در ساماندهی، پشتیبانی و اعزام زائران دارد و همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل و روحیه جهادی در این عرصه ایفای نقش کنند.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، جمعیت هلال احمر، شهرداری و فرمانداری انجام شده است، افزود: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای خدمترسانی مطلوب به زائران و اجرای منظم برنامهها بسیج خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد با تأکید بر ضرورت انسجام در اجرای برنامهها گفت: اطلاعرسانی دقیق، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی و همچنین هماهنگی با استانهای همجوار از محورهای مهم این مأموریت است تا خدمات ارائهشده به بهترین شکل اطلاعرسانی و مدیریت شود.
سرهنگ قدیمی با اشاره به اینکه خراسان شمالی به عنوان استان معین خراسان رضوی در این مأموریت تعیین شده است، تصریح کرد: بجنورد باید آمادگی کامل برای استقبال، بدرقه و پشتیبانی از زائران عازم مشهد مقدس را داشته باشد.
وی از برپایی موکب پشتیبانی در منطقه باباامان، در خروجی شهرستان بجنورد خبر داد و اظهار کرد: این موکب از 16 تا 20 تیرماه بهصورت شبانهروزی به زائران خدمات ارائه خواهد کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، روزانه حدود پنج هزار نفر از زائران در وعدههای صبحانه، ناهار و شام پذیرایی خواهند شد و تمهیدات لازم برای تأمین امکانات مورد نیاز آنان پیشبینی شده است.
وی همچنین با اشاره به فراهم شدن ظرفیتهای اسکان در مشهد مقدس افزود: حسینیهها، مدارس و سایر اماکن پیشبینیشده برای اسکان زائران آماده شدهاند تا امکان پذیرش و خدماترسانی به چند هزار نفر فراهم باشد.
سرهنگ قدیمی از تشکیل 11 کمیته تخصصی در ستاد شهرستان خبر داد و گفت: کمیتههای امنیت و حفاظت، پشتیبانی و مالی، حملونقل، مساجد و هیئتهای مذهبی، درمان و امداد، اطلاعرسانی و فضای مجازی، نظارت و ارزیابی، بانوان، روستایی و پشتیبانی مواکب، مأموریتهای تخصصی خود را آغاز کردهاند.
وی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم در حوزه حملونقل نیز انجام شده است، اظهار کرد: دستگاههایی از جمله راهداری، اصناف، شرکت نفت، سپاه، پلیس راهور، شهرداری، فرودگاه و دیگر مجموعههای مرتبط برای انتقال ایمن و منظم زائران همکاری خواهند داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بجنورد همچنین از استقرار تیمهای بهداشت و درمان در مواکب شهرستان و مشهد مقدس خبر داد و گفت: این خدمات با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمهها، خیران و مراکز درمانی ارائه میشود.
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