جعفر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات مصوبه جدید دولت و سران قوا برای کنترل بازار مسکن، اظهار داشت: این تصمیم با هدف ایجاد آرامش در بازار اجاره‌بها و حمایت از حقوق اقشار مستأجر در سراسر کشور، از جمله استان ایلام، اجرایی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با تأکید بر اینکه حمایت از مستأجران اولویت اصلی این مصوبه است، افزود: تمامی قراردادهای اجاره مسکن که تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای اعتبار هستند، به‌صورت خودکار یک سال تمدید می‌شوند و هیچ موجری حق صدور حکم تخلیه اجباری یا اعمال فشار برای تخلیه ملک را ندارد.

وی تصریح کرد: رعایت این مصوبه برای تمامی مالکان و موجران در سطح استان الزامی است و هدف آن ایجاد ثبات در سکونتگاه‌های استیجاری و کاهش دغدغه خانواده‌هاست.

رفیعی در خصوص میزان مجاز افزایش قیمت اجاره‌بها گفت: طبق این دستورالعمل، برای قراردادهای تمدیدی، حداکثر افزایش اجاره‌بها و مبلغ ودیعه ۲۵ درصد تعیین شده است و دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این نرخ، تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین در خصوص قراردادهای جدید اجاره اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، حداکثر افزایش مجاز برای قراردادهای جدید تا ۲۹ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است و تمامی دستگاه‌های نظارتی موظف به رصد بازار و برخورد با تخلفات احتمالی هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در پایان با یادآوری اینکه تنها در موارد خاص و استثناییِ پیش‌بینی‌شده در قانون، امکان طرح درخواست تخلیه وجود دارد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این مواردِ خاص، صرفاً در صلاحیت محاکم قضایی است. دستگاه‌های نظارتی استان نیز بر حسن اجرای این مصوبه نظارت دقیق خواهند داشت و با هرگونه تخطی از حقوق قانونی مستأجران برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.