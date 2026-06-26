رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد را یکی از پیچیدهترین آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: این معضل تنها به وابستگی جسمی محدود نمیشود، بلکه عوامل روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و تداوم آن نقش مؤثری دارند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات دوران کودکی، اختلالات شخصیتی، ضعف مهارتهای زندگی، گسستهای عاطفی در خانواده و دشواریهای اقتصادی از مهمترین زمینههای گرایش افراد به مصرف مواد مخدر است، افزود: مقابله مؤثر با این آسیب اجتماعی مستلزم رویکردی جامع و برنامهریزی مبتنی بر پیشگیری، درمان و بازتوانی است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه این سازمان مسئولیت مهمی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان بر عهده دارد، تصریح کرد: اگرچه اقدامات مؤثری در سالهای اخیر انجام شده، اما دستیابی به شرایط مطلوب نیازمند توسعه برنامههای پیشگیرانه، افزایش مشارکتهای مردمی و تقویت حمایتهای اجتماعی از بهبودیافتگان است.
رحمانی با تشریح ظرفیتهای درمانی استان گفت: در حال حاضر ۴۷ مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی، هشت مرکز کاهش آسیب، یک مرکز اجتماعدرمانمدار (TC)، یک مرکز تخصصی ماده ۱۶ برای نگهداری، درمان و کاهش آسیب و سه مرکز توانمندسازی بهبودیافتگان در استان مازندران فعال هستند و خدمات تخصصی ارائه میکنند.
وی ادامه داد: طی سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۲۶ نفر در مراکز درمان اعتیاد تحت نظارت ادارهکل بهزیستی استان خدمات درمانی دریافت کردند.
مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از انجام بیش از ۷۵۰ مورد بازدید نظارتی از مراکز درمان اعتیاد در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز توسط ادارهکل، شهرستانها و دستگاههای مرتبط انجام شده است.
رحمانی با اشاره به اقدامات حمایتی صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از یکهزار و ۱۲۶ نفر از بهبودیافتگان از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شدند و برای ۳۷۰ نفر نیز تسهیلات اشتغالزایی فراهم شد تا زمینه بازگشت آنان به زندگی مستقل و پایدار فراهم شود.
وی افزود: همچنین یکهزار و ۹۲۸ خانوار دارای عضو بهبودیافته تحت پوشش حمایتهای معیشتی و مستمری سازمان بهزیستی قرار گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی مازندران در پایان با قدردانی از همکاری استانداری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی، سپاه، فرماندهی انتظامی و سایر نهادهای همکار، بر تداوم همافزایی بینبخشی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سلامت روان و افزایش اثربخشی برنامههای پیشگیری و درمان اعتیاد تأکید ورزید.
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