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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

حضور پزشکیان در مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ارومیه

حضور پزشکیان در مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ارومیه

رئیس جمهور شب گذشته با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین معنوی شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که در مسجد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ارومیه برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور شب گذشته با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین معنوی شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که در مسجد حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) ارومیه برگزار شد، حضور یافت.

رئیس‌جمهور در کنار مردم عزادار ارومیه در این آیین معنوی حضور یافته و در فضایی آکنده از حزن و اندوه، در سوگ شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا به عزاداری پرداخت.

در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مرثیه‌سرایی، یاد مظلومیت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند.

کد مطلب 6871055
محسن صمیمی

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