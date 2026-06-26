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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

ترافیک نیمه‌سنگین در کندوان؛ جاده چالوس یکطرفه می شود

ترافیک نیمه‌سنگین در کندوان؛ جاده چالوس یکطرفه می شود

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

وی افزود: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکل خاصی از نظر ترافیکی گزارش نشده است.

صادقی با اشاره به افزایش حجم بازگشت مسافران، تصریح کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور خودروها، محور کندوان از بعدازظهر روز جمعه به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی استعلام کنند.

کد مطلب 6871060

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