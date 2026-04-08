جاده کندوان و آزادراه تهران- شمال یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: بهمنظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال جاده کندوان و آزادراه تهران–شمال بهصورت موقت یکطرفه شده است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، حدفاصل مرزنآباد تا مجلار، سنگین بوده و تردد خودروها با کندی انجام میشود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: تردد در محور هراز بهصورت دوطرفه برقرار است اما در برخی محدودهها با ترافیک نیمهسنگین همراه است.
وی با بیان اینکه در سایر محورهای مواصلاتی کشور ترافیک عادی و روان است، گفت: در ارتفاعات سوادکوه نیز بارش پراکنده باران گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
