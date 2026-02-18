بزرگترین پروژه توسعه حرم امام حسین(ع) آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره پروژه‌های توسعه آستان حسینی، جزئیات و مشخصات پروژه صحن بزرگ رسول اعظم(ص) را که مرحله سوم پروژه بزرگ توسعه صحن امام حسین (علیه السلام) است اعلام کرد. کلنگ آغاز این پروژه امروز، چهارشنبه، ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، زده خواهد شد.

مهندس حسین رضا مهدی، رئیس این اداره اظهار داشت: مساحت زیربنای پروژه صحن رسول اعظم (ص) ۳۳۰ هزار متر مربع است، در حالی که مساحت کل زمین ۱۰۰ هزار متر مربع است که آن را به یکی از پروژه‌های بزرگ ساختمانی تبدیل می‌کند که به اسکان تعداد فزاینده‌ای از زائران کمک خواهد کرد.

وی توضیح داد که پروژه صحن بزرگ رسول اعظم(ص) مرحله سوم پروژه بزرگ توسعه صحن امام حسین (علیه السلام) است و خاطرنشان کرد: این صحن بزرگترین پروژه توسعه‌ای است که صحن حسینی تاکنون شاهد آن بوده است.

وی افزود: محل پروژه در شمال غربی حرم مطهر امام حسین(ع) خواهد بود و در چارچوب یک چشم‌انداز مهندسی جامع با هدف توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فضاهای اختصاص داده شده به خدمت‌رسانی به زائران انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قرار است کلنگ آغاز این پروژه زده شود و کار ساخت و ساز برای مرحله جدید توسعه به زودی شروع شود.

توسعه صحن امام حسین(ع) یکی از پروژه‌های بزرگ عمرانی است که از سوی آستان حسینی برای اسکان تعداد فزاینده زائران و فراهم کردن محیطی مناسب برای زیارت و خدمات مذهبی و اجتماعی در حال اجرا است.

هفته گذشته بخش پروژه‌های توسعه وابسته به آستان مقدس حسینی اعلام کرد که در آینده نزدیک عملیات احداث یک گلدسته جدید پیرامون صحن شریف حسینی آغاز خواهد شد. بر اساس این اعلام، ارتفاع این مناره ۸۰ متر خواهد بود و به‌عنوان شاخص و نمادی راهنما برای زائران ورودی به حرم مطهر عمل خواهد کرد.

حسین رضا مهدی، رئیس بخش توسعه آستان حسینی در این‌باره گفت: آستان مقدس حسینی در دوره آینده، احداث گلدسته جدیدی را در پروژه توسعه دیوار بزرگ احاطه‌ کننده صحن شریف حسینی آغاز خواهد کرد.

وی افزود: این گلدسته بر اساس طرح‌های معماری اسلامی و مطابق با طرح‌های صحن شریف حسینی ساخته خواهد شد.