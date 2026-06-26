تلاش «رفقا» برای اهدای یک مجسمه اسکار بازیگری به تام کروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، تام کروز باید برای فیلم «مگنولیا» جایزه اسکار می‌گرفت، اما نگرفت. حالا این بازیگر که یکی از آخرین ستاره‌های بزرگ سینما محسوب می‌شود، با کمپینی عظیم که به رهبری برادران وارنر به راه افتاده، حمایت می‌شود تا بتواند اولین مجسمه طلایی خود را دریافت کند.

در حالی که به تازگی یک تیزر ۳ دقیقه‌ای برای فیلم «دیگِر» وی منتشر شد، اما نزدیک به ۲.۵ دقیقه از این تیزر دربرگیرنده صحنه‌ای از این فیلم نبود و به جای آن مونتاژی از بهترین فیلم‌های تام کروز بود که به نظر می‌رسید ساخته شده تا زمینه را برای کمپینی برای کسب جایزه آماده ‌کند.

کروز شاید امسال بهترین شانس برای کسب اسکار را داشته باشد و با کمپینی که بسیاری از دوستان بازیگر و کارگردان او در آن سهیم هستند، تحسین وی شروع شده و سر و صداها دارند روایتی را شکل می‌دهند که تا پاییز به بالاترین اوج خود برسد و یک پیام داشته باشد: وقت آن رسیده که تام کروز اسکار بگیرد!

در فیلم «دیگِر»، کروز نقش دیگِر راکول، یک سرمایه‌دار نفتی تگزاسی را بازی می‌کند که با یک یخچال طبیعی عظیم مواجه می‌شود و اوضاع می‌تواند به سمت یک هرج و مرج جهانی برود و در نهایت او ناگهان متقاعد می‌شود که سرنوشت او را برای نجات جهان فراخوانده است.

رأی‌دهندگان اسکار عاشق اجراهایی هستند که چهره را تغییر می‌دهد و جذابیت بازیگر را کم‌رنگ می‌کند و تغییر شکل کروز در فیلم «دیگِر» که شامل گریم پیری با بینی مصنوعی، شکم برآمده، موهای کم پشت و لهجه بسیار غلیظ جنوبی است، می‌تواند عامل جذابیت باشد.

کروز با وجود چهار نامزدی اسکار هرگز موفق به کسب این جایزه برای بازیگری نشده است. وی برای بازی‌هایش در «متولد چهارم ژوئیه»، «جری مگوایر» و «ماگنولیا» شایسته دریافت جایزه بود و حالا «دیگِر» ممکن است بهترین شانس او برای برنده شدن این جایزه در بیش از ۲۵ سال گذشته باشد.

اگر بازی تحسین شده دنیل دی-لوئیس در فیلم «پای چپ من» نبود، کروز احتمالاً سال ۱۹۹۰ برای فیلم «متولد چهارم ژوئیه» ساخته الیور استون جایزه اسکار را می‌برد. او در آن فیلم، بازی جسورانه‌ای در نقش یک سرباز سرخورده ویتنام ایفا کرد و به خوبی فروپاشی جسمی و عاطفی‌ چنین شخصیتی را نشان داد.

کروز باید برای فیلم «مگنولیا» هم جایزه را می‌برد. او برای نقش خود در این فیلم تمام تصورات از پیش تعیین‌شده را کنار گذاشت و با یک بازی خام و انفجاری، بالاترین سطح هنری خود را به رخ کشید.

او باید برای فیلم «وثیقه» هم جایزه می‌برد چون یک شخصیت آدمکش را به چیزی زیبا و ترسناک بدل کرد و حتی بازی وی در «تندر استوایی» هم درخشان و غیرمنتظره بود.

از نظر فنی، کروز یک اسکار در کارنامه دارد و آن اسکار افتخاری است که سال پیش در مراسمی به او اهدا شد و کارگردان فیلم «دیگِر» یعنی الخاندرو گونزالس ایناریتو، این جایزه را به او اهدا کرد.

ایناریتو در معرفی کروز گفت: ممکن است این اولین اسکار او باشد، اما با آنچه من دیده‌ام و تجربه کرده‌ام، این آخرین جایزه او نخواهد بود.

مایکل مان، گلن پاول، جی.جی.آبرامز و بن استیلر از جمله چهره‌هایی هستند که از همین حالا حمایت از فیلم «دیگر» را شروع کرده‌اند و بازی کروز در این فیلم را درخشان خوانده‌اند.