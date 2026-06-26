حاجبی: پیام اخیر رهبر انقلاب نشان از حفظ عزت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا حاجبی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، عاشورا را نه صرفاً یک قیام نظامی، بلکه نهضتی برای احیای اسلام ناب محمدی(ص)، مقابله با ظلم و جلوگیری از انحراف در دین دانست.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا اظهار کرد: اگر امام حسین(ع) با خون خود اسلام را زنده کرد، رساندن پیام این قیام و جلوگیری از تحریف آن بر عهده حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) قرار گرفت. امام چهارم شیعیان در دشوارترین شرایط، مسئولیت امامت و هدایت جامعه را بر عهده گرفت و اجازه نداد دشمن حقیقت عاشورا را وارونه جلوه دهد.

امام جمعه شیبکوه با تقسیم زندگی ۳۴ ساله امام سجاد(ع) به دو مرحله «دوران اسارت» و «دوران پس از اسارت» گفت: آن حضرت در دوران اسارت، با ایراد خطبه‌های روشنگرانه در کوفه و شام، ماهیت حکومت اموی را افشا کرد و با شجاعت در برابر عبیدالله بن زیاد و یزید ایستاد و اثبات کرد که شهدای کربلا پیشوایان هدایت و مدافعان حقیقی دین خدا هستند.

حاجبی افزود: پس از اسارت نیز امام سجاد(ع) با درایت و حکمت، به جای مبارزه نظامی، مسیر تربیت فکری، فرهنگی و معنوی جامعه را برگزید و با نشر معارف اسلامی، تبیین حقانیت اهل‌بیت(ع)، مبارزه با عالمان وابسته، رسیدگی به محرومان و تعلیم معارف بلند الهی در قالب صحیفه سجادیه، پایه‌های اعتقادی و فکری تشیع را استحکام بخشید.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره سیره امام سجاد(ع) تصریح کرد: آن حضرت بیش از ۳۰ سال با سیاست، تدبیر و شیوه‌های گوناگون برای حفظ اسلام و زمینه‌سازی حکومت الهی تلاش کرد و صحیفه سجادیه نمونه‌ای روشن از این جهاد فرهنگی و اعتقادی است.

امام جمعه شیبکوه، سه رسالت بزرگ امام سجاد(ع) را تبیین و حفظ معارف اصیل اسلام، اثبات حقانیت اهل‌بیت(ع) در مسئله امامت و حفظ و سازماندهی جامعه شیعه در دوران اختناق برشمرد و تأکید کرد: مهم‌ترین درس زندگی آن حضرت برای امروز جامعه اسلامی، دفاع از دین، روشنگری، صبر، استقامت و مقابله با تحریف حقیقت در هر شرایطی است.

حاجبی با گرامیداشت هفتم تیرماه، سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و هفته قوه قضائیه، عدالت را از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی دانست و گفت: قرآن کریم، عدالت را فرمان الهی و پایه استحکام جامعه اسلامی معرفی کرده است و اجرای عادلانه قانون، تضمین‌کننده امنیت و اعتماد عمومی خواهد بود.

وی با اشاره به حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ اظهار کرد: منافقان با ترور شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی تصور می‌کردند نظام اسلامی متزلزل خواهد شد، اما خون این شهیدان موجب استحکام بیشتر انقلاب شد.

امام جمعه شیبکوه، شهید بهشتی را نماد اندیشه، قانون‌مداری و عدالت‌خواهی دانست و افزود: امروز نیز قوه قضائیه وظیفه دارد با مبارزه قاطع با فساد، احقاق حقوق مردم، حفظ امنیت و اجرای قانون بدون تبعیض، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.

حاجبی با تأکید بر اینکه برخورد با مفسدان باید بر پایه قانون، عدالت و رعایت حقوق افراد باشد، خاطرنشان کرد: همه مردم نیز باید از شایعه‌پراکنی، قضاوت‌های عجولانه و تخریب شخصیت‌ها پرهیز کرده و فرهنگ انصاف، عدالت و قانون‌مداری را در جامعه تقویت کنند.

وی به تبیین پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم صورت‌گرفته پرداخت و اظهار کرد: این پیام باید به‌درستی برای جامعه تبیین شود تا از برداشت‌های نادرست، از جمله القای مخالفت معظم‌له با اصل مذاکره، جلوگیری شود.

امام جمعه شیبکوه با بیان اینکه دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی ریشه‌ای و پایان‌ناپذیر است، افزود: مذاکره از منظر رهبر انقلاب، نه به معنای عقب‌نشینی یا آشتی، بلکه میدانی برای احقاق حقوق ملت، حفظ عزت و مقاومت در برابر دشمن است.

حاجبی همچنین با اشاره به روند بررسی و تصویب این تفاهم، بر مسئولیت شورای عالی امنیت ملی در اجرای تعهدات، ضرورت هوشیاری مسئولان، حفظ روحیه جهاد و مقاومت، مطالبه‌گری همراه با حسن‌ظن، پرهیز از افراط و تفریط، صیانت از وحدت ملی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

وی در پایان تصریح کرد: پیام رهبر معظم انقلاب، جلوه‌ای از عقلانیت دیپلماتیک و دیپلماسی عزتمندانه در چارچوب اصول انقلاب اسلامی است و امروز شکر نعمت ولایت، حفظ روحیه جهاد، پرهیز از اختلاف‌افکنی و پاسداری از وحدت ملی باید به عنوان راهبرد اصلی جامعه مورد توجه همگان قرار گیرد.