به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا حاجبی، خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه بخش شیبکوه، با تبریک فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس و رویارویی با دشمنانی همچون آمریکا، نشان دادند که تقسیم کار راهبردی و هم‌افزایی بی‌نظیر میان آنان، چگونه مسیر پیروزی ملت ایران را هموار می‌کند.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در خصوص تقویت بنیه دفاعی کشور، افزود: شهید بزرگوار انقلاب همواره تأکید داشتند که قدرت دفاعی باید تقویت شود، چراکه نیروهای مسلح یکی از ستون‌های اصلی عزت و استحکام ملی برای کشوری در برابر دشمنان زورگو هستند.

امام جمعه شیبکوه با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح بر پایه ایمان، عقلانیت، تجربه دفاع مقدس و توان داخلی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: امروز این اقتدار، پشتوانه‌ای بزرگ برای آرامش جامعه محسوب می‌شود.

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین روز شهادت امام شهید امت، این رهنمودها را «نقشه راه عملی» توصیف و تصریح کرد: ایشان فرمودند کمبودها اثر طبیعی هر جنگی است و مردم باید بیش از گذشته مراعات یکدیگر را بکنند. در بعد اخلاقی، پرسیدن از حال دیگران در خانواده، محیط کار و رسانه‌ها باید به یک عادت تبدیل شود.

وی با تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اظهار داشت: در شرایط کمبودها، فشار بر گروه‌های کم‌برخوردار بیشتر است. کسانی که صاحب خانه یا مغازه هستند باید با مستأجران خود همراهی کنند. به عنوان نمونه، دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که مالک چند باب مغازه است، اجاره فروردین را از کسبه‌ای که تعطیل بوده و درآمدی نداشته‌اند دریافت نمی‌کند.

امام جمعه شیبکوه در ادامه با اشاره به پویش «جان‌فدا» و مشارکت ۲۷ میلیون نفری در آن، این رویداد را صرفاً یک عدد ندانست و گفت: این مشارکت گسترده، یک پیام مهم دارد و آن پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب و شهداست. شرکت‌کنندگان در این پویش نشان دادند که مسیر شهدا و فرهنگ فداکاری در جامعه ما همچنان زنده و ریشه‌دار است و تمام تلاش‌ها برای ایجاد فاصله میان مردم و آرمان‌هایشان با شکست مواجه شده است.

حاجبی موضوع مذاکرات را از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم خواند و اظهار کرد: جنگ دو عرصه دارد؛ میدان و سیاست. دستاوردهای نظامی زمانی پایدار می‌شوند که در عرصه سیاسی تثبیت شوند. ایران امروز با تکیه بر پیروزی‌های میدانی، با «موضع قدرت» وارد روند مذاکرات شده است. شروط ده‌گانه مطرح‌شده از سوی ایران، حاصل فداکاری ملت و خون شهداست و ابزارهای قدرت ایران، عامل اصلی تضمین اجرای این شروط خواهد بود.

وی در تبیین رویکرد ایران نسبت به آتش‌بس دو هفته‌ای، به آیات ۶۱ و ۶۲ سوره انفال اشاره کرد و گفت: قرآن کریم پذیرش صلح را در صورت تمایل طرف مقابل توصیه می‌کند، اما در صورت احتمال فریب، اجازه بازنگری در توافق را می‌دهد. پیام ایران نیز در قالب آیه «وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا» قابل تبیین است.

امام جمعه شیبکوه با تأکید بر جایگاه رهبری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، یادآور شد: طبق قانون اساسی، اعلام جنگ و صلح در اختیار مقام رهبری است و شروط ۱۰ گانه ایران نیز نتیجه هدایت ایشان می‌باشد؛ از این رو حفظ وحدت ملی برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان ضروری است.

حاجبی در بخش دیگری از خطبه‌ها، رابطه ایران و حزب‌الله لبنان را «پیوندی راهبردی» توصیف کرد و گفت: حزب‌الله بخشی از ساختار امنیت ملی ایران است و نقش بازدارنده آن در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی اهمیت ویژه‌ای دارد. حمایت از حزب‌الله جزئی از امنیت ملی ایران قلمداد می‌شود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر در ساختار سیاسی لبنان و رویکرد متفاوت برخی مقامات این کشور نسبت به حزب‌الله، افزود: برخی شخصیت‌های سیاسی لبنان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر خارجه، مواضعی مخالف با رویکرد حزب‌الله اتخاذ کرده و تمایل به صلح با رژیم صهیونیستی دارند. این اختلاف‌نظرها سبب شده حزب‌الله به دلیل شرایط داخلی لبنان، در اقدامات سیاسی و میدانی خود ملاحظات ویژه‌ای داشته باشد تا از چنددستگی بیشتر جلوگیری شود.

امام جمعه شیبکوه تأکید کرد: حزب‌الله به دلیل فشارهای رسانه‌ای و وضعیت بی‌ثبات دولت‌های لبنان، ترجیح می‌دهد مدیریت میدانی درگیری‌ها را خود بر عهده بگیرد و از دخالت مستقیم سایر گروه‌های محور مقاومت جلوگیری کند. این تصمیم در جهت نشان دادن استقلال تصمیم‌گیری حزب‌الله اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اظهارات شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، گفت: او بارها تأکید کرده که حزب‌الله در برابر دوگانه تسلیم یا مقاومت، راه مقاومت را انتخاب می‌کند و حتی در صورت بروز جنگ داخلی نیز سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت.

حاجبی در پایان، برداشت‌های اشتباه از مواضع رهبران حزب‌الله را عامل سوءتفاهم در افکار عمومی دانست و هشدار داد: تحلیل‌های سیاسی سطحی بسیار خطرناک هستند، زیرا دانستن ناقص یا نگاه محدود می‌تواند باعث قضاوت نادرست و شکل‌گیری باورهای اشتباه شود، همان‌طور که نگاه به نوک یک کوه یخ تصویر حقیقی آن را نشان نمی‌دهد.