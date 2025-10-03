حاجبی:مشکلات معیشتی کارکنان انتظامی برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی امام جمعه بخش شیبکوه در خطبه اول نماز جمعه این هفته، به تبیین بخش‌هایی از نامه ۳۱ نهج‌البلاغه امام علی(ع) پرداخت و گفت: امام علی(ع) در این نامه خطاب به امام حسن مجتبی(ع) توصیه‌های مهمی درباره مسیر زندگی دینی ارائه می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها تفقه در دین است.

وی ادامه داد: تفقه به معنای فهم عمیق و کامل حقایق دین است؛ نه اینکه فقط ظواهر و قواعد سطحی دین را یاد بگیریم بلکه باید اصول و فروع، فلسفه و حکمت دین را درک کنیم.

حاجبی افزود: امام علی(ع) در این نامه به صبر و تحمل مشکلات و موانع در مسیر حق تأکید ویژه دارد و آن را از بهترین اخلاق معرفی می‌کند. به گفته ایشان، صبر و استقامت در برابر مشکلات باید با تمرین مداوم به خصلت و ملکه درونی تبدیل شود تا انسان در شرایط سخت دچار لغزش نشود.

امام جمعه شیبکوه همچنین به پنج دستور مهم دیگر امام علی(ع) در این نامه اشاره و تصریح کرد: امام(ع) توکل به خدا، اخلاص در دعا، پرهیز از ریاکاری، جهاد در راه خدا و داشتن اخلاق نیکو در اجرای حق را توصیه می‌کند.

وی توکل را به معنای تلاش همراه با پناه بردن به خدا دانست و گفت: توکل به این معنا نیست که انسان دست از تلاش بردارد بلکه هنگامی که به موانعی برخورد می‌کند که از توان او خارج است، باید به خداوند متوسل شود و مطمئن باشد که پناهگاه نیرومندی دارد.

حضرت فاطمه معصومه(س)؛ بانویی برجسته در ایمان، علم و ولایت‌پذیری

حجت‌الاسلام حاجبی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و نمازگزاران تسلیت گفت و با یادآوری جایگاه علمی و معنوی این بانوی گرامی اظهار کرد: حضرت معصومه(س) نه تنها دختر امام موسی کاظم(ع) و خواهر امام رضا(ع) است بلکه الگویی برجسته در ایمان، علم، حیا و تبعیت از ولایت به شمار می‌رود.

امام جمعه شیبکوه افزود: ایشان در دوره‌ای زندگی می‌کردند که زنان در جامعه اسلامی با محدودیت‌های فراوان روبرو بودند اما حضرت معصومه(س) با هجرت از مدینه به سمت ایران و وفات در شهر قم، قم را به یکی از مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: در دنیایی که امروزه زنان و دختران با مدل‌های فرهنگی و رسانه‌ای ناسالم مواجه هستند، شخصیت حضرت معصومه(س) الگویی کامل برای زندگی پاک، مسئولانه و آگاهانه است.

حاجبی به روایت امام جواد(ع) اشاره کرد که فرمودند: کسی که عمه مرا در قم زیارت کند، بهشت بر او واجب است» و گفت: این بیان نشانگر جایگاه علمی، معرفتی و اخلاص بی‌نظیر ایشان است.

امام جمعه شیبکوه در پایان از همه اقشار خواست تا در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها و رسانه‌ها با عمل و نه فقط با عزاداری، راه حضرت معصومه(س) را ادامه دهند و بر ترویج علم، حیا و عفت و خدمت به مردم تمرکز کنند.

روز نیروی انتظامی؛ قدردانی از تلاشگران نظم و امنیت جامعه

حجت‌الاسلام حاجبی در بخش دیگری از خطبه‌های خود، ضمن تبریک فرارسیدن ۱۳ مهرماه روز نیروی انتظامی، از تلاش‌های این نیرو در حفظ امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد. وی نیروی انتظامی را «بازوی قدرتمند نظام اسلامی و نماد اقتدار و قانون‌مداری» دانست و افزود: نیروی انتظامی با تلاش‌های بی‌وقفه و ایثارگرانه خود، در مقابله با ناامنی‌ها، جرایم و بی‌نظمی‌ها، خط مقدم تأمین آرامش مردم است.

امام جمعه بخش شیبکوه به آیه ۹۰ سوره نحل اشاره و اظهار کرد: خداوند ما را به عدالت، احسان و کمک به نزدیکان فرمان داده و از زشتی‌ها و ظلم نهی می‌کند. نیروی انتظامی حافظ همین عدالت و امنیت است که زمینه‌ساز رشد و توسعه جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در مسیر انجام وظایف خود با فشارهای اقتصادی، مشکلات اجتماعی و تهدیدهای گوناگون روبرو است، تأکید کرد: اما این عزیزان با اخلاص، ایثار و پایمردی از جان خود می‌گذرند تا امنیت شهروندان را تأمین کنند.

حاجبی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی باید محبوبیت خود را با قاطعیت قانونی و رعایت اخلاق در اجرای قانون به دست آورد. قاطعیت باید همراه با مهربانی و خوش‌اخلاقی باشد.

وی در ادامه از مردم خواست تا با رعایت قوانین و همکاری با نیروی انتظامی به ایجاد محیطی امن کمک کنند و به‌ویژه خانواده‌ها مراقب باشند فرزندانشان با ایجاد سروصدای مزاحم به آرامش شهر آسیب نزنند.

امام جمعه بندر چارک همچنین از نیروی انتظامی خواست با چنین مواردی به جد برخورد کند.

حجت‌الاسلام حاجبی ضمن تأکید بر حمایت مسئولان از نیروی انتظامی، خواستار فراهم آوردن امکانات و رفع مشکلات معیشتی این نیرو شد تا آنان بتوانند بهتر به وظایف خود عمل کنند.

سفر ریاست جمهور به هرمزگان؛ انتظار مردم برای رفع مشکلات اشتغال و مسکن

امام جمعه شیبکوه در بخش پایانی خطبه‌های خود به سفر ریاست جمهور به استان هرمزگان اشاره کرد و ضمن تقدیر از حضور او در استان، گفت: هرمزگان با وجود ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی عظیم، همچنان با مشکلات جدی در حوزه آب، اشتغال، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها مواجه است.

وی افزود: مردم به‌ویژه جوانان استان انتظار دارند که در این سفر تصمیمات جدی و عملیاتی برای رفع این مشکلات اتخاذ شود؛ از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی و تکمیل پروژه‌های مسکن.

حاجبی با بیان اینکه اگر چنین تصمیماتی اتخاذ شده، خوب است اما اگر خیر، باید هرچه سریع‌تر اقدام شود، از مسئولان خواست با جدیت و شجاعت پیگیر رفع مشکلات باشند و در مسیر خدمت صادقانه و خالصانه به مردم گام بردارند.

امام جمعه شیبکوه همچنین از مردم خواست تا با اتحاد و همدلی از فرصت پیش آمده بهره ببرند و نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کنند.