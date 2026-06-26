به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته یاسوج با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از ارکان اساسی جامعه اسلامی، دستگاه قضایی است و اجرای عدالت، احقاق حق مظلومان و مقابله با ظالمان از مهمترین وظایف این نهاد به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلام بزرگترین افتخار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، افزود: برخوردهای اخیر با کسانی که توطئهچینی، جاسوسی و وطنفروشی کردند، موجب آرامش جامعه شد و اگر با متخلفان در حوزههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بهموقع و قاطع برخورد شود، بسیاری از آسیبها و ناهنجاریها کاهش خواهد یافت.
امام جمعه یاسوج با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال موضوع حقوق بشر، تصریح کرد: کشورهایی که امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، در دوران دفاع مقدس با تجهیز رژیم بعث عراق به سلاحهای شیمیایی، زمینه جنایت علیه مردم ایران را فراهم کردند و اکنون نیز همان سیاستهای دوگانه را دنبال میکنند.
وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان، گفت: دشمنان، بهویژه آمریکا، با دروغ، شایعهسازی و عملیات روانی تلاش میکنند شکستهای خود را جبران کنند، اما مردم و مسئولان باید بدانند که دشمنی آنان با جمهوری اسلامی پایان نیافته و حفظ انسجام و حضور در صحنه ضروری است.
آیت الله حسینی همچنین با اشاره به اهمیت تقوا و پاسداری از ارزشهای دینی، اظهار کرد: خداوند برای حفظ دین بزرگترین بها را پرداخت کرده و مخالفت با دین، تضعیف احکام و معارف الهی مجازات سنگینی در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، به سختیهای دوران اسارت اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت شاهد همه مصائب عاشورا و دوران اسارت بود و شرایط بسیار دشواری را تحمل کرد.
امام جمعه یاسوج همچنین با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، از تلاشهای دستگاه قضایی در برقراری عدالت قدردانی کرد.
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