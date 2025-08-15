جاماندگان اربعین، حماسه حسینی دیگری خلق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج به مناسبت ۲۶ مرداد و بازگشت آزادگان در سال ۱۳۶۹ اشاره کرد و ادامه داد: انسان‌هایی که برای عزت و استقلال این کشور به میدان جنگ رفته و رنج اسارت را تحمل کردند که ما قدردان آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه این افراد در دوران اسارت چه دردها و رنج‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کردند، تاکید کرد: اما هیچ گاه از اعتقادات و نظام، ولایت فقیه و امام خمینی (ره) دست نکشیدند.

سرنگونی دولت مصدق با همراهی انگلیس و آمریکا

امام‌جمعه یاسوج به کودتای آمریکا برای باز در سال ۱۳۰۲ بعد از ملی نشدن صنعت نفت اشاره کرد و گفت: کشورهای انگلیس و آمریکا دست به کار شدند که با تحریک کنندگان افراد داخلی اقدام به سرنگونی دولت مصدق کرده و مجدد محمد رضا پهلوی را بر منصب حکومت نشاندند.

وی با بیان اینکه بازماندگان دولت طاغوت امروز در کنار دولت آمریکا و دولت صهیونی قرار گرفتند، تاکید کرد: این فرد حتی انسان نیست، زیرا اندک غیرت ایرانی ندارد که دولت‌های صهیونی و آمریکا وادار به تحریم و کشت و کشتار ایرانی‌ها می‌کند.

کمبود مسجد در استان

آیت الله حسینی به سالروز آتش زدن مسجد القصی در سال ۱۳۴۸ اشاره کرد و گفت: در این روز ۵۰۰ متر از مسجد الاقصی در آتش سوخت و به نام روز مسجد نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه مسجد خانه خدا و عبادات گاه است، ابراز کرد: اگر کسی به مقدار ۱۰۰ متر مسجد بسازد و یا زمینی وقف کند خداوند مثل همین در بهشت برای آن قرار می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد: اگر کسی حتی توان ساختن مسجد را ندارد می‌تواند در کمک برای ساخت آنها کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در شهر یاسوج و حتی برخی شهرهای این استان کمبود مسجد داریم، گفت: بعد از انقلاب اسلامی ۷۰۰ مسجد به برکت انقلاب ساخته شده اما هنوز کمبود داریم.

آیت الله حسینی به اربعین حسین اشاره کرد و افزود: از همه کسانی که در روز اربعین و پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شرکت کرده و حماسه‌ای دیگری خلق کردند.

انسجام مواکب در ایران و کربلا از برکات اربعین حسینی است

وی با تشکر از مواکب برای پذیرایی از زائران حسینی، بیان کردند، گفت: برخی‌ها حتی زندگی خود را تعطیل کردند تا به زائران حسینی خدمت رسانی کنند.

امام‌جمعه یاسوج با اشاره به اینکه انصافاً یک معجزه است که مردم برای امام حسین (ع) قدم برداشتند، تاکید کرد: این اقدام به نوعی انسجام اجتماعی و به نوعی از برکات اربعین حسینی است.