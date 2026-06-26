به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز شماره ۷۰۵۵ شرکت هواپیمایی کیش با بیش از ۲۰۰ مسافر، ساعت ۶:۲۰ صبح از تهران وارد فرودگاه بین‌المللی کیش شد و با اجرای آیین (واترسالوت) مورد استقبال قرار گرفت؛ رویدادی که آغاز دوباره فعالیت‌های پروازی و بازگشت تدریجی رونق به حمل‌ونقل هوایی جزیره را نوید می‌دهد.

عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با قدردانی از تلاش مجموعه‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هوایی و دریایی و شرکت هواپیمایی کیش در شرایط ویژه اخیر اظهار کرد: کارکنان فرودگاه در این مدت به‌صورت شبانه‌روزی آمادگی کامل مجموعه را حفظ کردند و امروز نتیجه این تلاش‌ها با ازسرگیری پروازها نمایان شده است.

وی با اشاره به برنامه توسعه پروازها افزود: با توجه به میزان عرضه و تقاضا، مسیرهای پروازی به‌تدریج افزایش خواهد یافت و زمینه حضور سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز در مسیرهای منتهی به کیش فراهم می‌شود تا پاسخگوی نیاز کیشوندان و مسافران باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط پایدار، ورود گردشگران به جزیره در تابستان امسال شتاب بیشتری بگیرد و مجموعه حمل‌ونقل هوایی و دریایی نیز با فراهم‌کردن خدمات مورد نیاز، سفر به کیش را تسهیل کند.

نصرالله زمانی، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش، نیز از آمادگی کامل این فرودگاه برای ازسرگیری عملیات پروازی خبر داد و گفت: با انجام نخستین پرواز، فرودگاه کیش بار دیگر وارد چرخه عملیاتی شد و از روز آینده نیز سایر پروازهای مسافری براساس برنامه اعلام‌شده انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی لازم برخوردار است و آمادگی دارد همزمان با افزایش پروازها، خدمات مطلوبی به کیشوندان و گردشگران ارائه دهد.

فرهاد یوسفی‌نژادی، سرپرست شرکت هواپیمایی کیش، با ابراز خرسندی از ازسرگیری پروازها اظهار کرد: به لطف خدا، عملیات پروازی شرکت هواپیمایی کیش دوباره آغاز شده است و در ادامه این روند، افزایش تعداد پروازها نیز در دستور کار قرار دارد تا هرچه سریع‌تر زمینه بازگشت رونق به جزیره کیش فراهم شود.

وی در تشریح برنامه پروازی این شرکت افزود: در حال حاضر، پروازهای روزانه شرکت هواپیمایی کیش در مسیرهای تهران، مشهد، اصفهان و شیراز برقرار شده است. همچنین در هر یک از مسیرهای تبریز، رشت، یزد و اهواز نیز هفته‌ای دو پرواز انجام خواهد شد.

سرپرست شرکت هواپیمایی کیش با بیان اینکه اولویت این شرکت در هفته نخست از سرگیری پروازها، تسهیل بازگشت کیشوندان به جزیره است، گفت: به همین منظور، تخفیف ویژه‌ای برای بلیت‌ها در نظر گرفته شده و نرخ بلیت‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ مصوب تعیین شده است تا شرایط مناسب‌تری برای بازگشت کیشوندان فراهم شود.

یوسفی‌نژادی تأکید کرد: شرکت هواپیمایی کیش تمام توان و ظرفیت خود را برای کمک به بازگشت رونق به جزیره به کار خواهد گرفت و در این مسیر، در کنار کیشوندان خواهد بود.