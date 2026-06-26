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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان

گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان همتای ازبکستانی را در جریان آخرین تحولات مربوط به اجرای تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد.

وزیر امور خارجه ازبکستان ضمن استقبال از تلاش‌های جاری دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت تداوم این روند و اجرای تعهدات متقابل تاکید کرد.

دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و توسعه مناسبات فیمابین ایران و ازبکستان در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6871180
محسن صمیمی

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